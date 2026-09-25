Fucvam firma convenio con Intendencia de Maldonado por Cartera de Tierras para cooperativas de vivienda

Por lo tanto, la solución que se acordó “es trabajar con las Federaciones de cooperativas, adjudicándoles la tierra y luego ellos van viendo a qué cooperativas se les van asignando de acuerdo al avance que tenga cada una en el trámite ante el Ministerio de Vivienda”, ahondó.

Además de Fucvam, también la Federación de Cooperativas de Vivienda de Usuarios por Ahorro Previo (Fecovi), y la Federación de Cooperativas de Vivienda de Propietarios (Covipro) trabajan con la comuna fernandina. Con quienes se van a firmar los convenios en las próximas semanas.

“En la adecuación presupuestal que termina de aprobar la Junta Departamental está previsto el rubro para las obras de urbanización”, puntualizó. “La tierra ya está comprada desde el periodo pasado, así que a partir del 2027 podamos empezar a entregar las fracciones para que las cooperativas avancen con la construcción de las viviendas”, celebró.

Acceso a la tierra

“Es innegable que en Maldonado el precio de la tierra es un problema para el acceso de los cooperativistas a su suelo”, analizó. “El Ministerio de Vivienda les adjudica un porcentaje del préstamo que pueden utilizar en la compra de tierra, que es igual para todo el país y que realmente es injusto porque en Maldonado la tierra cuesta más”, evaluó el jerarca. Para paliar esta situación “la Intendencia apoya subsidiando el precio de la tierra que va a pagar la cooperativa en el momento de la escritura de compraventa”, complementó.

En rueda de prensa el presidente de Fucvam apuntó que “se trata de un convenio que ya había existido anteriormente, que fue dejado en desuso por las administraciones anteriores y esta administración lo ha revitalizado”, reconoció.

Para Fucvam “es muy importante porque lo que se trata es que durante el resto de la administración se va a otorgar la custodia de 10 terrenos para cooperativas de vivienda de ayuda mutua quizás para más de 10 cooperativas, dependiendo de la dimensión de los terrenos”, informó Cal.

Este convenio “garantiza el acceso a la tierra para poder construir con un precio que no es el precio de mercado, no es el precio especulatorio, sino que es el valor de tasación de la tierra”, resaltó. “Una vez que tengan el préstamo las cooperativas lo pagarán sin estar apretadas por un boleto de reserva como sucede cuando se compra a un particular”, indicó. “Una vez que se asientan en el terreno las cooperativas inciden en todo lo que es el hábitat que la rodea, logrando mejores servicios para la zona”, destacó Cal.

¿Y en Canelones?

El sábado 20 Fucvam realizó un acto en la plaza principal de la Ciudad de Canelones, frente a la Intendencia canaria, donde reclamó tanto por una Cartera de Tierras a nivel nacional, como en ese departamento. A la movilización concurrieron cientos de cooperativistas de múltiples departamentos del país.

Durante el acto el presidente de Fucvam mencionó que la Intendencia local, dirigida por Francisco Legnani, había abandonado la idea de impulsar una política de tierras para los cooperativistas locales. Posteriormente a la concentración Fucvam fue convocada a “una reunión para conformar un ámbito de negociación por tierras, y para la planificación territorial”, dijo Cal en un video publicado en la cuenta de Instagram institucional. Esta decisión fue celebrada por el presidente de la Federación: “la lucha paga”, dijo.