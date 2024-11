Elon y Giorgia, la extraña pareja

Por su parte, Musk, quien hasta el 20 de enero de 2025, fecha de la investidura del nuevo presidente, no formará parte del gobierno estadounidense, no sólo no se dio por aludido sino que reiteró la idea agravando el desaguisado diplomático: “Es inaceptable. ¿La gente de Italia vive en una democracia o acaso es una autocracia no elegida la que decide por ellos?”. Total: Meloni hubo de llamar a Musk y luego al presidente para templar ánimos.