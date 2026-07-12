Falleció el senador Lindsey Graham, estrecho aliado de Trump y partidario de la guerra

Nacido el 9 de julio de 1955, Graham comenzó su carrera política en la Cámara de Representantes de EEUU, en 1995, y se desempeñaba desde 2003 como senador por Carolina del Sur. Miembro del Partido Republicano, el político había pasado de ser un feroz crítico de Donald Trump a convertirse en uno de sus aliados más cercanos y un influyente asesor en política exterior.

Graham, un halcón

Graham era considerado un halcón en asuntos de seguridad nacional y política exterior. Así, apoyó la invasión de Irak y defendió una línea dura respecto a Irán y Corea del Norte. Asimismo, abogó por enviar más armas a Ucrania y endurecer las sanciones contra Rusia.

Llegó a encarnar la evolución del Partido Republicano: pasó de ser un crítico de Trump a convertirse en un fiel partidario y acabó siendo uno de los asesores más cercanos del presidente en el Capitolio, recuerda la cadena CNN.

Partidario de Trump

Pero, aunque su lealtad hacia Trump era incuestionable, el senador de mayor antigüedad siguió siendo un portavoz activo de la intervención y el liderazgo de Estados Unidos en todo el mundo, rompiendo a menudo con la tendencia más aislacionista de los partidarios de Trump.

Falleció poco después de regresar de una visita a Ucrania —una de las muchas que realizó tras la invasión rusa de 2022—. Los servicios de emergencia fueron enviados a una dirección en Washington, donde vivía Graham, alrededor de las 8:30 p. m., tras recibir un reporte de una persona que sufría dolores en el pecho, según el audio de la transmisión en Broadcastify. El audio indica que alguien había llamado desde Baltimore y se dirigía a la casa.

(En base a Sputnik y CNN)