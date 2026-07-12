La clasificación de Inglaterra a las semifinales del Mundial 2026 dejó una imagen de felicidad por el triunfo sobre Noruega, pero también abrió una polémica dentro del equipo. Jude Bellingham, la gran figura de los Three Lions, respondió públicamente a las críticas del entrenador Thomas Tuchel y dejó al descubierto un enfrentamiento que llega en el peor momento: a pocos días del decisivo duelo frente a Argentina.
Se armó lio
Inglaterra bajo fuego: las duras palabras de Jude Bellingham contra su técnico Thomas Tuchel
El astro de Inglaterra Jude Bellingham, respondió públicamente a las críticas del entrenador Thomas Tuchel.