Inglaterra bajo fuego: las duras palabras de Jude Bellingham contra su técnico Thomas Tuchel

Aunque reconoció el enorme valor de alcanzar las semifinales, el técnico alemán no escondió su inconformidad con el funcionamiento del equipo. “Hoy nos hemos complicado mucho la vida. El resultado es fantástico, estamos en semifinales. Es increíble. Pero no estoy contento con el rendimiento”, afirmó en declaraciones a ITV Sport.

El entrenador fue incluso más allá al señalar las fallas que observó durante el compromiso. “En todos los sentidos. El compromiso está ahí, pero nos lo pusimos muy, muy difícil con la forma en que jugamos. Descuidados, errores tácticos, no lo suficientemente rápidos. No lo suficientemente repetitivos. Tuvimos suerte”.

Inicialmente evitó profundizar en la polémica. “Como sea. Da igual. Es difícil estar en la cancha en un partido agotador. Todos los jugadores hemos hecho un gran esfuerzo para clasificar”.

Pero segundos después lanzó una respuesta directa hacia su entrenador. “Tal vez él no sabe lo que es jugar en estas condiciones. Contra Erling Haaland, Martin Ødegaard, Antonio Nusa y Alexander Sørloth. No son un equipo fácil contra el que jugar”.

Con esas palabras, Bellingham defendió el esfuerzo realizado por sus compañeros y recordó el nivel del rival que tuvieron enfrente.