Interpol emite Alerta Plateada para rastrear fondos de Ueno Bank en el exterior

A diferencia de alertas más conocidas (como la Notificación Roja, que busca la detención de personas), la Plateada persigue atacar el núcleo financiero de las redes delictivas mediante la localización de bienes, fondos, propiedades y capitales obtenidos de manera ilegal.

Además, permite a los países miembros compartir información para congelar, confiscar o rastrear flujos de dinero ocultos, esquemas de lavado de activos y otros delitos económicos.

Exhortan desde Paraguay

Doldán agregó que los investigadores paraguayos exhortarán formalmente al Gran Ducado de Luxemburgo, sede de la Fiscalía Europea, a que las autoridades competentes aseguren fines posteriores de comiso.

La Fiscalía paraguaya detectó que Ueno Holding, la estructura corporativa vinculada al Ueno Bank, estableció en septiembre de 2023 una sociedad en Luxemburgo, que podría ser destino de activos y fondos presuntamente desviados.

El fiscal destacó la colaboración de agencias internacionales voluntarias, como el Centro Internacional de Recuperación de Activos, en Suiza, con experticia técnica en materia de asesoramiento operativo y jurídico a jurisdicciones internacionales.

Como parte de la investigación, el Ministerio Público anunció que buscará precisar el detalle la ruta del dinero, desde la creación de Ueno Bank en 2023 y revisando la forma en que fueron depositados y ejecutados sus fondos, para definir responsabilidades penales.

Cierre por insolvencia

El reciente cierre del Ueno Bank por insolvencia y otras irregularidades dejó a millones de paraguayos sin acceso a sus depósitos.

La crisis condujo a la destitución del presidente Santiago Peña, quien quedó en prisión preventiva e imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio, mientras indaga en sus vínculos con la entidad financiera.

La Fiscalía ha realizado múltiples diligencias y numerosos arrestos relacionados con la cúpula de Ueno Bank.

(Sputnik)