Israel se encamina al cambio de gobierno: asumieron los nuevos legisladores

El denominado “Bloque del Cambio” es integrado por partidos sionistas fundamentalmente de derecha, con algunos de centro izquierda, y será apoyado por partidos integrados mayoritariamente de palestinos de Israel de derecha e izquierda.

El ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir interrumpió al líder de la lista árabe más votada durante la toma de posesión en el Knesset al grito de: “¡Jura lealtad a Hamás!”. Yousef Jabareen, líder de la Lista Conjunta (izquierdista, de mayoría árabe), prestó juramento ante el Knesset, y cuando pronunció las palabras “Juro”, fue interrumpido por el extremista religioso.

Ceremonia de Asunción

El partido Yashar de Eisenkot presentó una moción firmada por la mayoría de los miembros del Knesset para celebrar una votación con el fin de nombrar al diputado de Yashar, Matan Kahana, como presidente del Knesset, en sustitución del presidente saliente, Amir Ohana, del partido Likud (que lidera el primer ministro saliente, Benjamín Netanyahu).

Al dirigirse a los legisladores tras la toma de posesión, Netanyahu lanzó un ácido descargo contra los legisladores árabes, calificándolos de “caballo de Troya” cuyo verdadero objetivo es la “destrucción del Estado judío”. El primer ministro saliente afirmó que no hay diferencia entre los dos partidos liderados por árabes. También dijo que Israel enfrentará “presión internacional para aceptar un Irán nuclear” y reiteró su llamado a formar un gobierno de unidad nacional bajo su liderazgo, pese a que no le encomendaron formar gobierno.

En su discurso, Netanyahu afirmó que “las entidades extranjeras sospechosas de utilizar grandes sumas de dinero para influir en los resultados electorales deben ser investigadas a fondo”. Altos funcionarios de las fuerzas de seguridad informados sobre la investigación han declarado al períodico israelí Haaretz que, hasta el momento, el Shin Bet (servicio de inteligencia interna) no ha presentado pruebas que respalden las acusaciones de interferencia extranjera en las elecciones, alegadas incluso por su director.

Gadi Eisenkot condenó el discurso de Netanyahu, calificándolo de “delirante, divisivo, lleno de odio y vergonzoso”, y lo señaló como una prueba más de que Netanyahu es “incapaz de continuar en el cargo ni siquiera un minuto más”.

El partido Yashar, de Eisenkot, afirmó que ya presentó varios proyectos de ley clave ante la Knesset, entre ellos uno para crear una Comisión Estatal de investigación sobre las fallas relacionadas con el 7 de octubre, límites al mandato del primer ministro y una serie de proyectos de ley para revocar las leyes aprobadas como parte de la reforma judicial del gobierno saliente.

El líder del partido Lista Árabe Unida (derecha), Mansour Abbas, dijo que aspiraba a formar parte de un gobierno liderado por Eisenkot. “Este es nuestro derecho fundamental”, afirmó. “Tendemos la mano a la coalición que liderará Eisenkot, y esperamos que el proceso de formación del gobierno sea rápido”.

Los legisladores de la Lista Conjunta abandonaron el pleno de la Knesset después de haber prestado juramento y antes de que se entonara "Hatikva", el himno nacional de Israel. Los legisladores del Likud los abuchearon, gritando: "¿Por qué se fueron los árabes?". El diputado Almog Cohen, del Likud, se dirigió a los miembros del bloque de Eisenkot, gritando: "¿Dónde están sus socios?". Mientras Abbas, de la Lista Árabe Unida permaneció en el pleno.

Primeros cambios de autoridades

La nueva mayoría parlamentaria encabezada por Eisenkot, líder del partido Yashar, ya propuso a un nuevo candidato a presidente de la Knesset, para remover al actual representante de Likud (Amir Ohana). En su lugar irá Matan Kahana, miembro del partido Yashar. La votación fue convocada para el martes 17 con la firma de todos los legisladores del Bloque de los Cambios y los partidos palestinos.

También fueron designados los jefes de las tres comisiones clave del parlamento. La Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa será presidida por Avigdor Liberman, el líder del partido Nuestra Casa es Israel (Israel Beitenu). La Comisión de Finanzas podría ser dirigida por una mujer, Liran Avisar Ben-Horin, por el partido Beyachad (Juntos).

Con información de Sputnik y Haaretz