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Política anestesista |

colorados se suben al carro

Partido Nacional interpelará a Lustemberg: "No puede estar más en el cargo", afirman

El diputado Federico Casaretto estará a cargo de la interpelación a Lustemberg tras la revocación de su decisión en el caso de la anestesista Miraballes.

Lustemberg irá al Parlamento por el caso Miralles.

Lustemberg irá al Parlamento por el caso Miralles.

 Leonardo Carreño / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

El Partido Nacional, con respaldo colorado, interpelará a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, por el caso de la anestesista Inés Miralles, luego que el presidente Yamandú Orsi revocara la inhabilitación por tres años firmada por la secretaria de Estado, y restableciera los cinco años de sanción a Miralles.

La interpelación, sin fecha definida por el momento, estará a cargo del diputado Federico Casaretto.

Sobre el tema, el legislador dijo a Radio Monte Carlo, Casaretto, que existen incongruencias, y que la funcionaria de Estado no puede “estar un minuto más en el cargo".

"Que fue inducida a error, no lo cree nadie, no puede estar un minuto más en el cargo", sentenció Casaretto.

Como era esperable, los colorados se subieron a la decisión y la acompañan sin reparos. "La bancada de diputados del Partido Colorado acompaña plenamente la iniciativa para interpelar a la ministra de Salud Pública, Dra. Cristina Lustemberg", posteó el diputado Gabriel Gurméndez.

Polémica decisión

Hace un año, el Ministerio de Salud Pública (MSP) había reducido de cinco a tres años la sanción a la profesional, condenada por mala praxis tras la muerte de la pediatra Soledad Barrera durante una cirugía que era de rutina.

El martes, el presidente Yamandú Orsi, mediante un decreto, revocó la resolución emitida hace un año por el Ministerio de Salud Pública (MSP) que había reducido de cinco a tres años la inhabilitación de la anestesista Inés Miralles, por lo que el Poder Ejecutivo restableció los cinco años de inhabilitación que habían sido dispuestos inicialmente para la anestesista.

Miralles fue condenada en diciembre de 2025 a dos años de prisión en régimen de libertad a prueba por el delito de homicidio culposo, por un caso de mala praxis tras la muerte de la pediatra Soledad Barrera durante una cirugía realizada el 26 de octubre de 2023.

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