Partido Nacional interpelará a Lustemberg: "No puede estar más en el cargo", afirman

"Que fue inducida a error, no lo cree nadie, no puede estar un minuto más en el cargo", sentenció Casaretto.

Como era esperable, los colorados se subieron a la decisión y la acompañan sin reparos. "La bancada de diputados del Partido Colorado acompaña plenamente la iniciativa para interpelar a la ministra de Salud Pública, Dra. Cristina Lustemberg", posteó el diputado Gabriel Gurméndez.

Polémica decisión

Hace un año, el Ministerio de Salud Pública (MSP) había reducido de cinco a tres años la sanción a la profesional, condenada por mala praxis tras la muerte de la pediatra Soledad Barrera durante una cirugía que era de rutina.

El martes, el presidente Yamandú Orsi, mediante un decreto, revocó la resolución emitida hace un año por el Ministerio de Salud Pública (MSP) que había reducido de cinco a tres años la inhabilitación de la anestesista Inés Miralles, por lo que el Poder Ejecutivo restableció los cinco años de inhabilitación que habían sido dispuestos inicialmente para la anestesista.

Miralles fue condenada en diciembre de 2025 a dos años de prisión en régimen de libertad a prueba por el delito de homicidio culposo, por un caso de mala praxis tras la muerte de la pediatra Soledad Barrera durante una cirugía realizada el 26 de octubre de 2023.