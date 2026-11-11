Abrieron la bóveda de la mansión de Santiago Peña y esto fue lo encontrado

La bóveda estaba oculta tras una pared falsa y tenía una doble puerta. La primera pudo ser abierta en el primer allanamiento fiscal a la mansión, realizado el domingo 8 de noviembre, pero la segunda parecía infranqueable, tras un complejo mecanismo de seguridad de procedencia israelí.

Recordemos que el allanamiento se inició en la tarde del domingo último, ocasión en que -ante la imposibilidad de abrir la puerta hacia este sector de la residencia- los intervinientes dejaron la casa bajo custodia policial mientras buscaban la manera de sortear el inconveniente.

La mansión pasa a manos de Senabico

La fiscal Silvia González explicó al término del procedimiento, que a través de su abogado, el expresidente Santiago Peña indicó dónde estaba la llave de seguridad, en un sector de la casa, con lo cual se pudo abrir la habitación de seguridad.

Dijo que esa bóveda funcionaría como una habitación de pánico, de acuerdo con la defensa de Peña.

Según confirmó una fuente de la Fiscalía, la casa pasa a manos de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) a partir de ahora.