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Sociedad policía | San José | funcionarias

"Conductas de acoso e intimidación"

Suboficial Mayor de Policía de San José fue condenado por acosar a sus subordinadas

La investigación se inició a partir de denuncias de varias funcionarias policiales de la Jefatura de Policía de San José que se encontraban bajo su jerarquía.

Jefatura de Policía de San José.

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Por Redacción Caras y Caretas

La Fiscalía Letrada Departamental de San José de 2º Turno obtuvo, mediante un proceso abreviado, la condena de un Suboficial Mayor de la Policía por la comisión de reiterados delitos de violencia privada, en régimen de reiteración real. La investigación se inició a partir de varias denuncias de funcionarias de la Jefatura de Policía de San José que se encontraban bajo su jerarquía.

Según el dictamen judicial, "los hechos denunciados ocurrieron en el ámbito laboral, en el marco de la relación jerárquica que el condenado mantenía con las víctimas, en distintas dependencias policiales".

Las conductas inapropiadas del Suboficial de la Policía hacia las funcionarias

De la investigación, surge que el hombre habría desplegado distintas "conductas de acoso e intimidación" hacia funcionarias que se encontraban bajo sus órdenes.

Entre los episodios denunciados se describieron acercamientos físicos no consentidos, comentarios de connotación sexual, insistencia en mantener acercamientos de carácter sexual y presiones vinculadas a posibles traslados laborales. En particular, se señaló que las amenazaba con trasladarlas a otras dependencias policiales, donde podrían quedar trabajando a solas con él, como forma de hostigamiento e intimidación.

A las víctimas se les practicaron pericias psicológicas forenses que dieron cuenta del impacto emocional que los hechos les ocasionaron. Durante la investigación también se recabaron declaraciones de las víctimas y de otros funcionarios, así como otros elementos que fueron incorporados a las actuaciones.

El hombre reconoció los delitos y deberá cumplir 15 meses de libertad a prueba

El imputado aceptó los hechos denunciados y acordó mediante proceso abreviado una condena como autor penalmente responsable de reiterados delitos de violencia privada, en régimen de reiteración real, a la pena de 15 meses de prisión. La pena se cumplirá bajo el régimen de libertad a prueba, con arresto domiciliario total durante todo el período y monitoreo electrónico.

Asimismo, se dispuso la prohibición de acercamiento, relacionamiento y comunicación con las cuatro víctimas, en un radio mínimo de 500 metros, y el cierre de fronteras durante el plazo de la condena.

En el desarrollo de la investigación, la Fiscalía contó con la colaboración de la Unidad de Víctimas y Testigos de Fiscalía y del Departamento de Investigaciones de Delitos Especiales de INTERPOL.

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