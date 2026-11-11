Suboficial Mayor de Policía de San José fue condenado por acosar a sus subordinadas

Entre los episodios denunciados se describieron acercamientos físicos no consentidos, comentarios de connotación sexual, insistencia en mantener acercamientos de carácter sexual y presiones vinculadas a posibles traslados laborales. En particular, se señaló que las amenazaba con trasladarlas a otras dependencias policiales, donde podrían quedar trabajando a solas con él, como forma de hostigamiento e intimidación.

A las víctimas se les practicaron pericias psicológicas forenses que dieron cuenta del impacto emocional que los hechos les ocasionaron. Durante la investigación también se recabaron declaraciones de las víctimas y de otros funcionarios, así como otros elementos que fueron incorporados a las actuaciones.

El hombre reconoció los delitos y deberá cumplir 15 meses de libertad a prueba

El imputado aceptó los hechos denunciados y acordó mediante proceso abreviado una condena como autor penalmente responsable de reiterados delitos de violencia privada, en régimen de reiteración real, a la pena de 15 meses de prisión. La pena se cumplirá bajo el régimen de libertad a prueba, con arresto domiciliario total durante todo el período y monitoreo electrónico.

Asimismo, se dispuso la prohibición de acercamiento, relacionamiento y comunicación con las cuatro víctimas, en un radio mínimo de 500 metros, y el cierre de fronteras durante el plazo de la condena.

En el desarrollo de la investigación, la Fiscalía contó con la colaboración de la Unidad de Víctimas y Testigos de Fiscalía y del Departamento de Investigaciones de Delitos Especiales de INTERPOL.