Presidente Maduro divulga fotos en cárcel de Nueva York y asegura que está "firme"

"Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama. Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero", expresó el mandatario a través de sus redes sociales.