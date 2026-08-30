El presidente venezolano, Nicolás Maduro, divulgó este domingo dos fotografías desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC Brooklyn), en Nueva York, con un mensaje para su familia en el que asegura que se encuentra firme junto a su esposa Cilia Flores.
secuestrado en eeuu
Presidente Maduro divulga fotos en cárcel de Nueva York y asegura que está "firme"
Nicolás Maduro fue secuestrado el 3 de enero tras un ataque de fuerzas militares de EEUU en Caracas que se saldó con decenas de muertos.