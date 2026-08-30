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secuestrado en eeuu

Presidente Maduro divulga fotos en cárcel de Nueva York y asegura que está "firme"

Nicolás Maduro fue secuestrado el 3 de enero tras un ataque de fuerzas militares de EEUU en Caracas que se saldó con decenas de muertos.

Imágenes de Maduro desde la cárcel.

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El presidente venezolano, Nicolás Maduro, divulgó este domingo dos fotografías desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC Brooklyn), en Nueva York, con un mensaje para su familia en el que asegura que se encuentra firme junto a su esposa Cilia Flores.

"Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama. Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero", expresó el mandatario a través de sus redes sociales.

De igual manera, agradeció "por cada palabra, por cada gesto, por cada bendición".

"Cilia y yo los abrazamos por siempre, con el alma puesta en ustedes y con la fe intacta en Dios (…) Seguiremos fuertes, serenos y confiados: Dios está con nosotros. Dios proveerá, Venezuela renacerá", comentó.

En las imágenes con fecha del 25 de junio, el mandatario aparece vestido con ropa deportiva gris claro y sonriendo.

Maduro secuestrado

Maduro fue secuestrado el 3 de enero durante un ataque aéreo de EEUU en Caracas.

En la primera audiencia, Maduro se declaró como un hombre inocente de los cargos de narcotráfico del cual lo acusa EEUU.

El juicio contra Maduro y su esposa está previsto para comenzar el 1 de junio de 2027 ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York.

(Sputnik)

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