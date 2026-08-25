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Jefe de la CIA llegó sorpresivamente a Moscú para reunirse con funcionarios rusos

El director de la CIA llegó a Moscú en un avión de la Fuerza Aérea de su país; la agencia declinó informar sobre el carácter de la visita.

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El avión del jefe de la CIA en el aeropuerto moscovita de Vnúkovo.

 Sputnik
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El director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a Moscú durante la noche del martes para reunirse con funcionarios rusos, informó la CNN citando a un funcionario estadounidense al tanto de la visita. El funcionario se negó a revelar el contenido de las reuniones o los temas que se abordarían.

Por su parte, la CIA declinó hacer comentarios.

Indica CNN que la visita es el primer viaje conocido de Ratcliffe al país en su calidad de director de la agencia de inteligencia y espionaje de Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump. La visita se produce en momentos en que las negociaciones para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania se encuentran estancadas.

También tiene lugar un día después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunciara la “Operación Paria Económico”, una nueva estrategia diseñada para aislar a Irán del resto del mundo mediante sanciones a los países y entidades que continúen haciendo negocios con Teherán. Rusia es un socio comercial estratégico de Irán.

Llegó de madrugada

De acuerdo a lo informado por CNN, que cita al sitio web de seguimiento de vuelos Flightradar24, a primera hora del martes, un avión de transporte militar —un Boeing C-17 Globemaster III estadounidense— aterrizó en el Aeropuerto Internacional Vnúkovo de Moscú. Al parecer, el vuelo había despegado inicialmente de la Base Conjunta Andrews, en Maryland.

CBS News fue el primer medio en informar sobre la presencia de Ratcliffe en Rusia.

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