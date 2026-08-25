El director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a Moscú durante la noche del martes para reunirse con funcionarios rusos, informó la CNN citando a un funcionario estadounidense al tanto de la visita. El funcionario se negó a revelar el contenido de las reuniones o los temas que se abordarían.
en secreto
Jefe de la CIA llegó sorpresivamente a Moscú para reunirse con funcionarios rusos
El director de la CIA llegó a Moscú en un avión de la Fuerza Aérea de su país; la agencia declinó informar sobre el carácter de la visita.