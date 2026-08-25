Jefe de la CIA llegó sorpresivamente a Moscú para reunirse con funcionarios rusos

También tiene lugar un día después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunciara la “Operación Paria Económico”, una nueva estrategia diseñada para aislar a Irán del resto del mundo mediante sanciones a los países y entidades que continúen haciendo negocios con Teherán. Rusia es un socio comercial estratégico de Irán.

Llegó de madrugada

De acuerdo a lo informado por CNN, que cita al sitio web de seguimiento de vuelos Flightradar24, a primera hora del martes, un avión de transporte militar —un Boeing C-17 Globemaster III estadounidense— aterrizó en el Aeropuerto Internacional Vnúkovo de Moscú. Al parecer, el vuelo había despegado inicialmente de la Base Conjunta Andrews, en Maryland.

CBS News fue el primer medio en informar sobre la presencia de Ratcliffe en Rusia.