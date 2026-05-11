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Política capacitación | Policía | narcotráfico

Expertise francés

Investigadores de la Policía reciben capacitación internacional sobre narcotráfico

La capacitación la brinda un funcionario del gobierno de Francia, experto en inteligencia y técnicas de investigación contra narcotráfico y crimen organizado.

Capacitación es para agentes de la DIPN.

Capacitación es para agentes de la DIPN.
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Por Redacción Caras y Caretas

Promovida por la Embajada de Francia, la Policía Judicial de París brinda, desde este lunes 11 hasta el viernes 15 de mayo, una capacitación sobre técnicas de investigación contra el narcotráfico y el crimen organizado, que estará cargo de un experto francés especializado en áreas de inteligencia en Europa.

La capacitación está enfocada a los agentes de las tres unidades operativas que trabajan en la investigación del narcotráfico en la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional (DIPN): la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID), la Regional Norte de la DIPN y la Unidad de Investigación y Análisis Penitenciarios (UIAP).

En la primera jornada de intercambios de conocimiento, estuvieron presentes por el Ministerio del Interior, el subdirector de la Policía Nacional, Comisario General (R) Robert Taroco y el director de la DIPN, Comisario General (R) Julio Sena.

La importancia del intercambio de conocimiento para la investigación policial

El subdirector de la Policía Nacional explicó que este tipo de encuentros “son un pilar fundamental para la tarea que todos ustedes realizan día a día. La capacitación fue, es y será siempre fundamental. La experiencia adquirida, el marco de experiencia, el intercambio de experiencia, de conocimientos con los colegas y el conocimiento personal te permite, a través de estos, el acercamiento con integrantes de policías de otros países, son valores, fundamentales, son unas herramientas imprescindibles para el trabajo nuestro”, aseguró Taroco.

En tal sentido, el titular de la DIPN afirmó que “son más que importantes para la Policía Nacional y que la importancia de estas capacitaciones va en doble sentido. Primero es conocer e informarse de las nuevas técnicas que se desarrollan en la investigación en otros países, como estos que son europeos, y también el intercambio de buenas prácticas entre quienes trabajan en esta operativa en otros lares del mundo y nuestros policías”, expresó Sena.

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