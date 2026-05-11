Investigadores de la Policía reciben capacitación internacional sobre narcotráfico

La importancia del intercambio de conocimiento para la investigación policial

El subdirector de la Policía Nacional explicó que este tipo de encuentros “son un pilar fundamental para la tarea que todos ustedes realizan día a día. La capacitación fue, es y será siempre fundamental. La experiencia adquirida, el marco de experiencia, el intercambio de experiencia, de conocimientos con los colegas y el conocimiento personal te permite, a través de estos, el acercamiento con integrantes de policías de otros países, son valores, fundamentales, son unas herramientas imprescindibles para el trabajo nuestro”, aseguró Taroco.

En tal sentido, el titular de la DIPN afirmó que “son más que importantes para la Policía Nacional y que la importancia de estas capacitaciones va en doble sentido. Primero es conocer e informarse de las nuevas técnicas que se desarrollan en la investigación en otros países, como estos que son europeos, y también el intercambio de buenas prácticas entre quienes trabajan en esta operativa en otros lares del mundo y nuestros policías”, expresó Sena.