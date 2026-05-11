Promovida por la Embajada de Francia, la Policía Judicial de París brinda, desde este lunes 11 hasta el viernes 15 de mayo, una capacitación sobre técnicas de investigación contra el narcotráfico y el crimen organizado, que estará cargo de un experto francés especializado en áreas de inteligencia en Europa.
Expertise francés
Investigadores de la Policía reciben capacitación internacional sobre narcotráfico
La capacitación la brinda un funcionario del gobierno de Francia, experto en inteligencia y técnicas de investigación contra narcotráfico y crimen organizado.