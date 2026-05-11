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Mundo Donald Trump | alto el fuego |

Siguen las amenazas

Donald Trump advirtió que la tregua con Irán está "en cuidados intensivos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el cese del alto el fuego con Irán está "increíblemente débil".

Donald Trump, presidente de EEUU.

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El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, aseguró que el alto el fuego acordado con Irán atraviesa un momento de extrema fragilidad y estimó que las posibilidades de que se mantenga son mínimas.

Durante un intercambio con periodistas consignado por la agencia Sputnik, el mandatario afirmó que la tregua se encuentra en una situación crítica. "[El cese al fuego] está increíblemente débil. Yo diría que está más débil en este momento (…) Está en cuidados intensivos", expresó.

Trump también señaló que Washington maneja distintos escenarios frente al conflicto con la República Islámica y remarcó que la postura estadounidense podría modificarse de acuerdo con cómo evolucionen las negociaciones. En ese sentido, sostuvo que dispone de varios planes preparados respecto a Irán y que actuar con flexibilidad es necesario en asuntos internacionales.

El 7 de abril, tras casi 40 días de enfrentamientos, el presidente estadounidense anunció una pausa de dos semanas en las hostilidades con el objetivo de abrir una instancia de diálogo para avanzar hacia un acuerdo de paz. Sin embargo, el 13 de abril, sin una declaración oficial sobre la reanudación del conflicto, la Armada de Estados Unidos comenzó a bloquear el tránsito marítimo hacia y desde puertos iraníes en ambos extremos del estrecho de Ormuz.

Más adelante, el 21 de abril, Trump resolvió extender la tregua —que vencía el día 22— hasta que Irán “presente sus propuestas de paz y concluyan las negociaciones”.

En paralelo, continúan las diferencias entre ambas partes sobre las conversaciones diplomáticas. El pasado domingo, el mandatario estadounidense escribió en Truth Social que la respuesta iraní es "completamente inaceptable". Desde Teherán, el portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Bagaei, respondió calificándola como "responsable" y "generosa".

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