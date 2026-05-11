Donald Trump advirtió que la tregua con Irán está "en cuidados intensivos"

El 7 de abril, tras casi 40 días de enfrentamientos, el presidente estadounidense anunció una pausa de dos semanas en las hostilidades con el objetivo de abrir una instancia de diálogo para avanzar hacia un acuerdo de paz. Sin embargo, el 13 de abril, sin una declaración oficial sobre la reanudación del conflicto, la Armada de Estados Unidos comenzó a bloquear el tránsito marítimo hacia y desde puertos iraníes en ambos extremos del estrecho de Ormuz.

Más adelante, el 21 de abril, Trump resolvió extender la tregua —que vencía el día 22— hasta que Irán “presente sus propuestas de paz y concluyan las negociaciones”.

En paralelo, continúan las diferencias entre ambas partes sobre las conversaciones diplomáticas. El pasado domingo, el mandatario estadounidense escribió en Truth Social que la respuesta iraní es "completamente inaceptable". Desde Teherán, el portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Bagaei, respondió calificándola como "responsable" y "generosa".