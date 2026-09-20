La izquierda gana las elecciones en Berlín, pero sigue el crecimiento de la ultraderecha

La izquierda anticapitalista gana por primera vez las elecciones en Berlín, al tiempo que la ultraderecha sigue cosechando triunfos en otras regiones de Alemania. El triunfo de Elif Eralp, del partido Die Linke (La Izquierda) sobre la Unión Cristianodemócrata (CDU) del canciller federal, Friedrich Merz, añade más presión al mandatario.
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La candidata izquierdista, Elif Eralp, celebró la victoria dando las gracias a los berlineses y anunciando su propósito de hacer de Berlín un lugar mejor. “A partir de hoy cambiaremos nuestro Berlín y lo haremos un lugar mejor. Les agradezco su confianza, también a mi partido y a todos los que nos apoyaron”, indicó.
Según el diario Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), la candidata izquierdista nació en Múnich en 1981. Sus padres eran socialistas políticamente activos en Turquía. Tras el golpe militar de 1980, abandonaron el país. Posteriormente, la familia se trasladó a Hamburgo, donde Eralp cursó sus estudios, estudió Derecho y realizó sus prácticas jurídicas en el juzgado de distrito. En 2017 se afilió al Partido de la Izquierda. En 2021 fue elegida diputada en la Cámara de Representantes de Berlín y en 2023 revalidó su escaño.
Ultraderecha gana
El partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) gana las elecciones al parlamento regional (Landtag) del estado federado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental con el 38,2% de los votos, una vez escrutado el 100% de las actas, según los resultados preliminares publicados por la comisión electoral regional.
Según los resultados, el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) quedó en segundo lugar con el 35,5% de los votos. La Izquierda fue tercera, con el 6,5%, y Los Verdes obtuvieron el 5,7%.
La Unión Demócrata Cristiana (CDU), liderada por el canciller alemán Friedrich Merz, solo logró el 4,9% de los apoyos y, por primera vez, no superó el umbral del 5% necesario para entrar en el parlamento.
Alianza Sahra Wagenknecht-Por la Razón y la Justicia (BSW) tampoco logró entrar en el parlamento, con solo el 4,8% de los votos.
Según la comisión electoral, la participación en los comicios al Landtag de Mecklemburgo-Pomerania Occidental fue del 78,1%.
(En base a Sputnik)