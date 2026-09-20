La izquierda gana las elecciones en Berlín, pero sigue el crecimiento de la ultraderecha

LA IZQUIERDA ANTICAPITALISTA GANÓ EN BERLÍN



Proyecciones de ZDF en Berlín colocan a La Izquierda (Die Linke) en primer lugar con 26%, seguida por la CDU (20%), Los Verdes (15,5%), AfD (13,5%), SPD (12%) y BSW (5%), anticipando complejas negociaciones de coalición.… — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) September 20, 2026

Ultraderecha gana

El partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) gana las elecciones al parlamento regional (Landtag) del estado federado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental con el 38,2% de los votos, una vez escrutado el 100% de las actas, según los resultados preliminares publicados por la comisión electoral regional.

Según los resultados, el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) quedó en segundo lugar con el 35,5% de los votos. La Izquierda fue tercera, con el 6,5%, y Los Verdes obtuvieron el 5,7%.

La Unión Demócrata Cristiana (CDU), liderada por el canciller alemán Friedrich Merz, solo logró el 4,9% de los apoyos y, por primera vez, no superó el umbral del 5% necesario para entrar en el parlamento.

Alianza Sahra Wagenknecht-Por la Razón y la Justicia (BSW) tampoco logró entrar en el parlamento, con solo el 4,8% de los votos.

Según la comisión electoral, la participación en los comicios al Landtag de Mecklemburgo-Pomerania Occidental fue del 78,1%.

(En base a Sputnik)