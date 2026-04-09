"Locura absoluta": exaliada MAGA de Trump pide sacarlo del cargo por sus declaraciones

La excongresista del Partido Republicano estadounidense Marjorie Taylor Greene explicó en un programa de CNN por qué pidió que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sea removido del cargo. Según la exaliada de Trump, sus declaraciones sobre aniquilar a "toda una civilización" de Irán evidencian una "grave inestabilidad" en su forma de pensar. "Porque es una locura absoluta. ¿Cómo puede cualquier persona que esté mentalmente estable llamar a que se asesine a toda una civilización de personas, a que sea borrada, a que nunca vuelva otra vez? Eso es lo que el presidente pidió", afirmó Greene. "Eso demuestra que hay una grave inestabilidad en su pensamiento", añadió.