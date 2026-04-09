Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo exaliada | Marjorie Taylor Greene |

Un freno

"Locura absoluta": exaliada MAGA de Trump pide sacarlo del cargo por sus declaraciones

"La gente dentro de la Administración tiene que dar un paso al frente, asumir responsabilidades y ponerle freno a esto", indicó Marjorie Taylor Greene.

&nbsp;Excongresista del Partido Republicano estadounidense Marjorie Taylor Greene.

 Excongresista del Partido Republicano estadounidense Marjorie Taylor Greene.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

La excongresista del Partido Republicano estadounidense Marjorie Taylor Greene explicó en un programa de CNN por qué pidió que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sea removido del cargo. Según la exaliada de Trump, sus declaraciones sobre aniquilar a "toda una civilización" de Irán evidencian una "grave inestabilidad" en su forma de pensar. "Porque es una locura absoluta. ¿Cómo puede cualquier persona que esté mentalmente estable llamar a que se asesine a toda una civilización de personas, a que sea borrada, a que nunca vuelva otra vez? Eso es lo que el presidente pidió", afirmó Greene. "Eso demuestra que hay una grave inestabilidad en su pensamiento", añadió.

En este contexto, Greene sostuvo que le parece "irreal" que Trump haya expresado esa postura públicamente. "No solo lo diría en una sala privada, quizá con sus asesores, sino que fue a su megáfono, a su [plataforma] Truth Social, y lo publicó para todo el país y todo el mundo", señaló. "Esto nunca debería tolerarse", dijo. Además, aseguró que "esa conversación tiene que darse" y agregó que Trump "está fuera de control". "La gente dentro de la Administración tiene que dar un paso al frente, asumir responsabilidades y ponerle freno a esto", concluyó.

El pasado martes, Trump lanzaba la funesta advertencia al liderazgo y pueblo iraníes: "Una civilización entera morirá esta noche, para nunca ser traída de vuelta. No quiero que eso suceda, pero probablemente sucederá".

En respuesta, la excongresista Greene escribió: "¡25.ª enmienda!", en referencia a la parte de la Constitución de EEUU que establece que si el vicepresidente y la mayoría del Gabinete declaran por escrito que el presidente es incapaz de cumplir sus funciones, el vicepresidente asume de inmediato como presidente interino.

*El movimiento MAGA (“Make America Great Again”) es una corriente política dentro de Estados Unidos asociada principalmente al liderazgo de Donald Trump.

Temas

Te puede interesar