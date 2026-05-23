Andrés Ojeda se burló de Oddone: "Si te dice que no va a llover, por las dudas no cuelgues la ropa"

“Yo no soy grado 5 de Economía, pero a mí todos me decían que no íbamos a crecer un 2,8. Papá Noel, los Reyes Magos y el 2,8 era más o menos el mensaje”, afirmó Ojeda, en una frase que rápidamente comenzó a circular en redes y ámbitos políticos.

El senador sostuvo que buena parte de los analistas económicos advertían desde hacía tiempo que las metas de crecimiento manejadas por el gobierno eran demasiado optimistas. Por eso, dijo, el resultado final terminó confirmando lo que “todos vaticinaban”.

En ese marco, Ojeda centró sus cuestionamientos en la figura de Oddone, uno de los técnicos de mayor prestigio incorporados por el oficialismo. “El que estaba del otro lado era un grado 47 de economía, reconocido de toda la vida”, señaló, aludiendo a la trayectoria académica y profesional del ministro.

Para el dirigente colorado, el problema excede el error puntual en una estimación macroeconómica y golpea directamente la credibilidad del equipo económico. “No puede tomar un golpe de credibilidad quien tiene su mayor fortaleza en su anclaje técnico, porque le hace muy mal al Uruguay”, sostuvo.

Ironía del senador del Partido Colorado

Ojeda planteó además dos posibles explicaciones para el desacierto del pronóstico oficial. “O se equivocó técnicamente, o bien tuvo que ponerle el cuero a un pronóstico político que no tenía asidero en el anclaje técnico aunque le hiciera mal a su propia imagen”, afirmó.

La crítica culminó con otra frase cargada de ironía dirigida al ministro: “Ahora, después de esto, si Oddone te dice que no va a llover, vos por las dudas no cuelgues la ropa”.

Las declaraciones del senador se producen en un contexto de creciente debate sobre las perspectivas económicas y el margen de maniobra del gobierno en materia fiscal y de crecimiento.