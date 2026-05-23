Nahitan Nández no va al Mundial y Boca Juniors va con todo por su contratación

El Mundial 2026 está cada vez más cerca y las listas de las selecciones se van terminando de confirmar de a poco. La última noticia por el lado del seleccionado de Uruguay es que el entrenador, Marcelo Bielsa, le comunicó en las últimas horas a Nahitan Nández que no formará parte del plantel de la Celeste para el Mundial. La novedad repercutió fuerte ya que Nández es uno de los referentes, de los jugadores que más años tienen vistiendo la camiseta de Uruguay, y con o sin cinta, es uno de los capitanes.