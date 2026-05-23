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Deportes Nandez | Boca Juniors | Marcelo Bielsa

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Nahitan Nández no va al Mundial y Boca Juniors va con todo por su contratación

La noticia de que Nahitan Nández no irá al Mundial tuvo alto impacto en el país y en Argentina donde se espera su regreso a Boca Juniors.

Marcelo Bielsa, le comunicó en las últimas horas a Nahitan Nández que no formará parte el plantel de la Celeste para el Mundial.

Marcelo Bielsa, le comunicó en las últimas horas a Nahitan Nández que no formará parte el plantel de la Celeste para el Mundial.
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Por Redacción Caras y Caretas

El Mundial 2026 está cada vez más cerca y las listas de las selecciones se van terminando de confirmar de a poco. La última noticia por el lado del seleccionado de Uruguay es que el entrenador, Marcelo Bielsa, le comunicó en las últimas horas a Nahitan Nández que no formará parte del plantel de la Celeste para el Mundial. La novedad repercutió fuerte ya que Nández es uno de los referentes, de los jugadores que más años tienen vistiendo la camiseta de Uruguay, y con o sin cinta, es uno de los capitanes.

Nández y el posible regreso a Boca Juniors

Además del impacto en Uruguay, la información repercutió inmediatamente en los medios partidarios del club Boca Juniors que especularon con que el equipo argentino puede verse beneficiado directamente pese al probable dolor del futbolista de no estar en el torneo ya que las negociaciones por el retorno de Nández podrían llegar a adelantarse y, por qué no, llegar a un acuerdo antes de lo previsto.

El hecho de que no esté en la Copa del Mundo haría que no sufra un importante desgaste físico y mental que eso conlleva y podría sumarse en óptimas condiciones al Xeneize. Hace tiempo que se sabe que desde su entorno ven con buenos ojos el regreso, y ahora esperan por la propuesta formal del club.

Si bien hay un deseo de Nahitan Nández de retornar a Boca Juniors la realidad es que hay algunos temas para resolver antes. Hoy juega en Al Qadsiah y percibe un salario muy importante, algo que probablemente el Xeneize no pueda igualar.

A su vez, si hay acuerdo en esa parte, lo que restaría es saber qué precio le ponen los árabes, teniendo en cuenta que su vínculo se termina en junio de 2027. Su cláusula de salida ronda los 5 millones de dólares, pero Boca tendría pensado negociar por menos dado el tiempo restante del contrato.

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