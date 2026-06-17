Lula pide a Trump que "no se meta" en las elecciones brasileñas

En ese contexto, consultado por la relación con Brasil, Trump afirmó que el país se volvió "un poco difícil" y "políticamente peligroso", afirmando además que las autoridades arrestaron a "Bolsonaro Jr." para que no participe en las elecciones.
Posiblemente Trump se refería a Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del líder ultraderechista Jair Bolsonaro, condenado a cuatro años de cárcel, aunque el candidato a la presidencia es su hermano, Flávio Bolsonaro.
"Trump no conoce a Brasil"
Respecto a estas declaraciones, Lula señaló: "Si él (Trump) conoce Brasil por la relación que tiene con la familia Bolsonaro, no conoce Brasil".
Lula reiteró que espera que se respeten los comicios y también destacó la rapidez y la seguridad del sistema brasileño de voto electrónico, en comparación con países como EEUU.
(Sputnik)