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Lula pide a Trump que "no se meta" en las elecciones brasileñas

Los presidente de Brasil y EEUU, Lula y Trump, mantienen una tensa relación, por temas comerciales y políticos.

Lula y Trump no se llevan muy bien.

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El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva dijo le miércoles que espera que el mandatario de EEUU, Donald Trump, no interfiera en las próximas elecciones del país sudamericano, previstas para octubre.

"Sólo espero que Trump no se meta en las elecciones de Brasil, porque las elecciones de Brasil son un problema de Brasil; por mí a él le puede seguir gustando Bolsonaro, el padre, el hijo, el nieto… no hay ningún problema, es un problema suyo, a fin de cuentas el gusto no se discute", dijo Lula.

El presidente brasileño hizo estas declaraciones durante una comparecencia de prensa al finalizar la cumbre del G7 en Evian (Francia), donde acudió en calidad de invitado y donde coincidió brevemente con el mandatario de EEUU.

En ese contexto, consultado por la relación con Brasil, Trump afirmó que el país se volvió "un poco difícil" y "políticamente peligroso", afirmando además que las autoridades arrestaron a "Bolsonaro Jr." para que no participe en las elecciones.

Posiblemente Trump se refería a Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del líder ultraderechista Jair Bolsonaro, condenado a cuatro años de cárcel, aunque el candidato a la presidencia es su hermano, Flávio Bolsonaro.

"Trump no conoce a Brasil"

Respecto a estas declaraciones, Lula señaló: "Si él (Trump) conoce Brasil por la relación que tiene con la familia Bolsonaro, no conoce Brasil".

Lula reiteró que espera que se respeten los comicios y también destacó la rapidez y la seguridad del sistema brasileño de voto electrónico, en comparación con países como EEUU.

(Sputnik)

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