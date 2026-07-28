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Política Luis Inácio Lula Da Silva | Milei |

respuesta a las descalificaciones

Frente Amplio respaldó a Lula y condenó los insultos de Milei

El pasado sábado Milei tildó a Lula de "presidiario" y "basura socialista", lo que motivó una respuesta del Frente Amplio.

El Frente Amplio con Lula.

El Frente Amplio con Lula.

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Por Redacción Caras y Caretas

El Frente Amplio (FA) manifestó su respaldo al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tras las descalificaciones de que fuera objeto por parte de su par de Argentina, Javier Milei, en el acto de lanzamiento de la campaña electoral de Flavio Bolsonaro.

Para la fuerza política, el uso de "descalificaciones e insultos a las instituciones y a un presidente electo democráticamente" constituye una "intromisión en asuntos internos de otro Estado".

Considera que estas manifestaciones "son incompatibles con los principios que deben respetarse en las relaciones entre Estados hermanos y socios en el Mercosur, en tanto revisten una agresión al gobierno democrático de un país".

Llamado al diálogo

Hace énfasis, además, en que estos hechos "afectan las relaciones bilaterales, tal como ya se constata en el llamado en consulta del embajador brasileño en Argentina".

Ante esto, el Frente Amplio "expresa su solidaridad con el presidente Lula y los pueblos de Brasil y Argentina".

Ratifica, fiel a su historia, su compromiso con la defensa de la institucionalidad democrática, los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos, contra el odio, la discriminación y la violencia", subraya.

Finalmente, "hace un llamado a defender la democracia frente a los embates de proyectos políticos que buscan dividir a las sociedades, debilitar las instituciones y atacar la convivencia pacífica".

Milei insulta

Milei participó, el pasado sábado, en el lanzamiento de la candidatura de Flavio Bolsonaro a la presidencia de Brasil. En la ocasión llamó a su par brasileño de “ladrón”, “presidiario” y “basura socialista”.

“No se dejen robar el futuro en manos de socialistas ladrones”, dijo ante el auditorio del Partido Liberal y luego aseguró que “Flavio es la persona que hoy puede parar a Lula y ponerse al frente del verdadero cambio”.

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