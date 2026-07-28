Frente Amplio respaldó a Lula y condenó los insultos de Milei

Considera que estas manifestaciones "son incompatibles con los principios que deben respetarse en las relaciones entre Estados hermanos y socios en el Mercosur, en tanto revisten una agresión al gobierno democrático de un país".

Llamado al diálogo

Hace énfasis, además, en que estos hechos "afectan las relaciones bilaterales, tal como ya se constata en el llamado en consulta del embajador brasileño en Argentina".

Ante esto, el Frente Amplio "expresa su solidaridad con el presidente Lula y los pueblos de Brasil y Argentina".

Ratifica, fiel a su historia, su compromiso con la defensa de la institucionalidad democrática, los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos, contra el odio, la discriminación y la violencia", subraya.

Finalmente, "hace un llamado a defender la democracia frente a los embates de proyectos políticos que buscan dividir a las sociedades, debilitar las instituciones y atacar la convivencia pacífica".

Milei insulta

Milei participó, el pasado sábado, en el lanzamiento de la candidatura de Flavio Bolsonaro a la presidencia de Brasil. En la ocasión llamó a su par brasileño de “ladrón”, “presidiario” y “basura socialista”.

“No se dejen robar el futuro en manos de socialistas ladrones”, dijo ante el auditorio del Partido Liberal y luego aseguró que “Flavio es la persona que hoy puede parar a Lula y ponerse al frente del verdadero cambio”.