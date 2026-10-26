Lula tras su triunfo en Brasil: "Esta elección fue una derrota para el negacionismo y la mentira"

En uno de los pasajes más duros de su discurso, Lula cuestionó el comportamiento de Flávio Bolsonaro durante la campaña electoral y manifestó su incomodidad ante los debates con el senador. El presidente sostuvo que nunca había enfrentado a un adversario que, a su juicio, recurriera tanto a las falsedades.

Lula reivindicó la movilización popular y la defensa de la democracia

El presidente también destacó el entusiasmo que observó durante la campaña en distintos estados brasileños y en las concentraciones de apoyo a su candidatura. En particular, se refirió a la multitud reunida en la avenida Paulista, en São Paulo, como una expresión del respaldo popular a su proyecto político.

En ese contexto, Lula lanzó un mensaje sobre la soberanía nacional y la posición de Brasil en el escenario internacional: “Nuestro país no será el patio trasero de nadie”.

La declaración se produjo en medio de las tensiones con la Administración estadounidense de Donald Trump, que había expresado su respaldo a Flávio Bolsonaro y amenazado con aumentar los aranceles a productos brasileños.

Más allá de la confrontación electoral, Lula buscó proyectar una imagen de unidad para la nueva etapa política. “Una vez más, quiero decirles que, en la medida que ganamos en las elecciones, no tenemos más adversarios: tengo que gobernar para millones, para todas las edades”, señaló.

Con estas palabras, el mandatario planteó que su responsabilidad tras la victoria será gobernar para el conjunto de la población, más allá de las diferencias políticas que marcaron la campaña.

Regulación de las plataformas digitales y una inteligencia artificial brasileña

Uno de los anuncios más relevantes del discurso estuvo relacionado con las plataformas digitales y la circulación de información en internet. Lula atribuyó parte del resultado electoral a una disputa que, según dijo, estuvo condicionada por la intervención desde el exterior a través de esos espacios.

“Y vamos a tener que regularlas”, afirmó sobre las plataformas digitales. A continuación, defendió que los delitos cometidos en el entorno virtual reciban un tratamiento equivalente al de aquellos que se producen fuera de internet.

El presidente también agradeció especialmente al diputado federal André Janones, representante de Minas Gerais, a quien reconoció por su papel en la estrategia de comunicación digital de la campaña petista.

Otro de los ejes que mencionó fue el desarrollo tecnológico. Lula manifestó su intención de fortalecer las capacidades nacionales en inteligencia artificial y reducir la dependencia de empresas estadounidenses.

“No quiero depender de inteligencia artificial norteamericana, quiero crear una IA brasileña”, sostuvo.

El planteo apunta a situar el desarrollo tecnológico entre los desafíos de Brasil, en un contexto de competencia internacional por el liderazgo en inteligencia artificial y de tensiones comerciales con Estados Unidos.

Educación y libertad religiosa entre los compromisos del nuevo mandato

Durante su intervención, Lula también se refirió a la educación y anunció que buscará extender el modelo de escuelas de tiempo integral hasta la enseñanza secundaria.

“Vamos a universalizar escuelas de tiempo integral hasta la escuela secundaria”, aseguró, al presentar uno de los objetivos educativos para su próxima etapa de gobierno.

En materia religiosa, el presidente defendió la igualdad de trato entre las distintas confesiones y afirmó que no tendrá preferencias por ninguna religión.

“Las religiones serán todas respetadas en igualdad de condición, no tengo preferencia por ninguna religión”, expresó. También habló de su vínculo con Dios y atribuyó a esa dimensión espiritual parte de su trayectoria política.

“Hay tanta gente con más títulos que yo. Hay tanta gente que ya ha leído más libros que yo. Hay tanta gente que ya ha estudiado más que yo. ¿Y por qué? Dios me eligió”, manifestó.

Un triunfo que generó reacciones en América Latina

Los resultados de la segunda vuelta provocaron felicitaciones de distintos dirigentes de la región. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se sumó a las celebraciones por la victoria del líder brasileño.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también felicitó a Lula con un mensaje en el que destacó el resultado democrático: “Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula!”.

Por su parte, el mandatario paraguayo, Santiago Peña, felicitó al presidente reelecto y saludó al pueblo brasileño por la jornada electoral.

Según los datos del Tribunal Superior Electoral de Brasil (TSE), con el 99,99 % de las secciones electorales totalizadas, Lula obtuvo 64.255.541 votos, equivalentes al 51,79 %, mientras que Flávio Bolsonaro recibió 59.825.679 sufragios, el 48,21 %.

La diferencia de más de tres puntos porcentuales confirmó la victoria del candidato del PT en una elección marcada por la polarización política.

La trayectoria de Lula y el desafío de su nuevo mandato

A sus 80 años, Lula alcanzó un nuevo triunfo en una trayectoria política que incluye una infancia marcada por la pobreza, su liderazgo sindical, años de prisión, dos períodos presidenciales anteriores y su regreso al poder.

La victoria representa otro capítulo de una carrera que ha tenido un papel central en la política brasileña y latinoamericana. También supone una nueva prueba para su proyecto de gobierno, en un escenario regional atravesado por disputas ideológicas y tensiones geopolíticas.

Tras la celebración electoral, el mensaje de Lula combinó la reivindicación de la movilización popular con compromisos en educación, tecnología y regulación digital. Al mismo tiempo, buscó marcar distancia de Washington y reafirmar la autonomía de Brasil en el escenario internacional.

El desafío ahora será convertir esos anuncios en políticas concretas y responder a las expectativas de una sociedad que volvió a elegirlo en una contienda estrecha y profundamente polarizada.