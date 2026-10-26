Da Silva desconsolado con el triunfo de Lula y una idea de conspiración típica de la guerra fría

«El lío : los circuitos que cerraron, no se pueden re abrir porque se resetearían los datos. Entonces los cerrados quedan cerrados , y los que no cerraron estáran abiertos hasta las 7 Este fue el comunicado de recién por las autoridades electorales. Acá la conspiración es enorme . Hablan de influencias rusas», escribió Da Silva en su cuenta de la red social X.

El lío : los circuitos que cerraron, no se pueden re abrir porque se resetearían los datos. Entonces los cerrados quedan cerrados , y los que no cerraron estáran abiertos hasta las 7Este fue el comunicado de recién por las autoridades electorales.Acá la conspiración es enorme . Hablan de influencias rusas. — Sebastian Da Silva (@camboue) October 25, 2026

La alusión directa a «influencias rusas» en el contexto del proceso electoral brasileño puede interpretarse como un intento desesperado de apelar a una narrativa clásica de conspiración e injerencia ideológica para argumentar o dar explicación a la derrota de la corriente conservadora encabezada por la familia Bolsonaro.

Más tarde el senador blanco escribió: "A esta hora todo Brasil lo da ganador a Lula. Acá en Río no hay festejos por ahora".