Tras la confirmación del escrutinio oficial del Tribunal Superior Electoral (TSE) que consagró la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva con el 51,79 % de los votos sobre el 48,21 % de Flávio Bolsonaro, el desarrollo de la jornada electoral en Brasil derivó en repercusiones dentro del sistema político uruguayo. El foco se desplazó hacia las interpretaciones planteadas desde la oposición, donde dirigentes apelaron a narrativas de intervención internacional para explicar el ajustado resultado.
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El elemento más llamativo del cierre de la jornada estuvo marcado por el mensaje difundido a través de sus redes sociales por el senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, quien revivió argumentos propios de la diplomacia de la Guerra Fría al deslizar supuestas presiones e injerencias externas en perjuicio del candidato del Partido Liberal (PL).
Sombras de «Guerra Fría» y teorías de injerencia extranjera
En un mensaje con tono especulativo y evocando retóricas del siglo pasado, el legislador blanco vinculó la compleja decisión de prorrogar el cierre de los circuitos de votación con presuntas operaciones de desestabilizacsquemas ión internacional y la intervención de potencias extranjeras.
«El lío : los circuitos que cerraron, no se pueden re abrir porque se resetearían los datos. Entonces los cerrados quedan cerrados , y los que no cerraron estáran abiertos hasta las 7 Este fue el comunicado de recién por las autoridades electorales. Acá la conspiración es enorme . Hablan de influencias rusas», escribió Da Silva en su cuenta de la red social X.
La alusión directa a «influencias rusas» en el contexto del proceso electoral brasileño puede interpretarse como un intento desesperado de apelar a una narrativa clásica de conspiración e injerencia ideológica para argumentar o dar explicación a la derrota de la corriente conservadora encabezada por la familia Bolsonaro.
Más tarde el senador blanco escribió: "A esta hora todo Brasil lo da ganador a Lula. Acá en Río no hay festejos por ahora".