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Mundo Víctor Hugo Morales | Lula da Silva |

"No ganó facebook"

El análisis de Víctor Hugo Morales: "Ganaron los buenos, no demos más vuelta"

El periodista uruguayo Víctor Hugo Morales analizó el triunfo de Lula da Silva en Brasil y destacó el significado del resultado, al que interpretó como un hito frente al poder mediático y digital.

Víctor Hugo Morales analizó el triunfo de Lula.

Víctor Hugo Morales analizó el triunfo de Lula.

 Foto: Pablo Piovano/ Página 12
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Por Redacción Caras y Caretas

El triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil generó una amplia repercusión política y mediática en la región. En su habitual columna para Página/12, el periodista y conductor uruguayo Víctor Hugo Morales analizó el desenlace electoral y destacó la significación histórica del resultado, al que definió como un hito frente al poder mediático y digital.

Para Morales, la figura del líder del Partido de los Trabajadores fue determinante en el resultado. En su análisis, recurrió a una metáfora futbolística para ilustrar el desempeño del presidente electo: “Brasil fue campeón del mundo porque su victoria procede de la actuación sensacional de su mejor jugador. Se comió la cancha Lula, les caminó por arriba Lula, pletórico de juventud, y les metió los goles en el momento justo, en el minuto 90, y los dejó hablando tonterías, como las que dice Bolsonaro, pidiendo el VAR, que pasen otra vez la jugada”.

"No ganó Facebook"

El comunicador remarcó que el proceso electoral se desarrolló en condiciones de asimetría frente a las consultoras de opinión pública y las plataformas digitales. “Ganó la encuesta de la imagen y no la de los laboratorios de la derecha. Nos pasamos en AR12, mostrando las increíbles caravanas por miles de ciudades. Y, sin embargo, las encuestas venían en contra”, sostuvo, al tiempo que remarcó que “no ganó Facebook esta vez”.

En esa misma línea, Morales valoró la estrategia de comunicación del espacio político de Lula y ponderó la labor de figuras clave en el entorno digital, señalando que “Lula levantó el brazo de André Janones, el diputado que desafió la red de Zuckerberg con el segundo canal de WhatsApp de Brasil”. A su juicio, el escenario previo exigió un despliegue de alta complejidad política: “La lucha es tan desigual que Lula terminó ganando un partido imposible”.

El periodista también enfatizó el peso de los grandes conglomerados de comunicación en el desarrollo de la contienda electoral. En su análisis, advirtió sobre la influencia de estos actores y afirmó que “si no se peleaba contra el poder real de O Globo, diario maldito, y de Facebook, la historia hubiera sido diferente”.

Modelos en dísputa

Respecto al impacto de los proyectos conservadores en la sociedad, la columna trazó una distinción entre los modelos en disputa y el efecto de las decisiones electorales en la población. “Hay que ser más responsables, porque las derrotas de los que son como Lula, y acá los hay, traen demasiada hambre y muerte”, manifestó.

Finalmente, Morales encuadró el triunfo del PT dentro de una dimensión ética y afectiva para la izquierda regional, caracterizando a la militancia y a los sectores populares que respaldaron la candidatura. “Ganaron los buenos, no demos más vuelta”, afirmó en su editorial, concluyendo que “los buenos son los Lula, los que se atan al mástil de los sueños de la justicia, de la utopía, de la libertad del hombre”.

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