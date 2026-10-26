Gobierno prepara cumbre entre Orsi y Lula para antes de fin de año en Uruguay

El presidente Yamandú Orsi y el flamante mandatario reelecto en Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, podrían reunirse antes de fin de año en Uruguay y en el gobierno ya trabajan para que el encuentro tenga lugar a principios de diciembre, en el marco de la cumbre del Mercosur que tendrá lugar en Montevideo.
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El triunfo de Lula en el balotaje, firmando una remontada contra el candidato opositor Flávio Bolsonaro, que había triunfado en primera vuelta, deja abierta la puerta para mantener una buena sintonía entre ambos países, dada la relación cercana entre los jefes de Estado.
En ese marco, tanto desde Cancillería como desde el Frente Amplio (FA) anticipan una pronta visita del referente del PT, que comenzará el año próximo su cuarto mandato al frente del gigante sudamericano.
Lula visitará Uruguay en diciembre
En este sentido, el canciller Mario Lubetkin sostuvo en declaraciones a radio Sarandí que “Lula tiene que ordenar su agenda a la luz del resultado de ayer”, pero apuntó que “se verán en Montevideo el 4 de diciembre”, en el marco de la cumbre del Mercosur y aclaró: “Antes de eso, veremos diferentes posibilidades”.
“Estamos naturalmente felices por la fiesta de la democracia. Los dos presidentes tienen una relación de amistad”, valoró Lubetkin, quien sostuvo que Orsi fue el primero en saludar a su par brasileño remontada electoral.
En paralelo, el presidente del FA, Fernando Pereira, sostuvo en diálogo con la diaria radio que el triunfo del líder del PT “era fundamental” y expresó: “Lo pudimos abrazar y decirle que el Frente Amplio en Uruguay estaba abrazando la victoria en La Huella (de Seregni)”, donde la miitancia frenteamplista se reunió para celebrar.
Sobre la respuesta del flamante presidente brasileño reelecto, contó que dijo “que quiere mucho a Uruguay, que venía pronto y que le mandara un abrazo a Lucía (Topolansky)”, en alusión a la cercanía de Lula con la exvicepresidenta y el fallecido exmandatario José Mujica.