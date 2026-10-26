Gobierno prepara cumbre entre Orsi y Lula para antes de fin de año en Uruguay

Lula visitará Uruguay en diciembre

En este sentido, el canciller Mario Lubetkin sostuvo en declaraciones a radio Sarandí que “Lula tiene que ordenar su agenda a la luz del resultado de ayer”, pero apuntó que “se verán en Montevideo el 4 de diciembre”, en el marco de la cumbre del Mercosur y aclaró: “Antes de eso, veremos diferentes posibilidades”.

“Estamos naturalmente felices por la fiesta de la democracia. Los dos presidentes tienen una relación de amistad”, valoró Lubetkin, quien sostuvo que Orsi fue el primero en saludar a su par brasileño remontada electoral.

En paralelo, el presidente del FA, Fernando Pereira, sostuvo en diálogo con la diaria radio que el triunfo del líder del PT “era fundamental” y expresó: “Lo pudimos abrazar y decirle que el Frente Amplio en Uruguay estaba abrazando la victoria en La Huella (de Seregni)”, donde la miitancia frenteamplista se reunió para celebrar.

Sobre la respuesta del flamante presidente brasileño reelecto, contó que dijo “que quiere mucho a Uruguay, que venía pronto y que le mandara un abrazo a Lucía (Topolansky)”, en alusión a la cercanía de Lula con la exvicepresidenta y el fallecido exmandatario José Mujica.