Final de la Libertadores: escasean los alojamientos en Montevideo y los precios se disparan

Para los grupos de cuatro personas, los precios son todavía más elevados. Las opciones parten de $ 55.620 y llegan a $ 206.000 por una sola noche, con un promedio cercano a los $ 82.400. Además, buena parte de los alojamientos disponibles para cuatro huéspedes coincide con los que aparecen en las búsquedas para dos personas, lo que limita las alternativas para quienes viajan acompañados.

Grupos grandes, menos opciones y precios que se disparan

La situación se vuelve más complicada para quienes viajan en grupos de seis personas. En las inmediaciones del Centenario, Airbnb muestra apenas cuatro opciones disponibles, con tarifas que oscilan entre $ 79.928 y $ 329.926 por noche.

El alojamiento más caro está ubicado sobre la avenida Italia, a pocas cuadras del estadio, y su tarifa por una noche se acerca al costo mensual del alquiler de varios apartamentos en Montevideo.

La escasa disponibilidad y los precios elevados representan un desafío para los hinchas que planean viajar desde Argentina para acompañar a Estudiantes en una de las citas más importantes de su historia reciente.

Booking también muestra pocas alternativas

La situación tampoco es más favorable en Booking. Según el mapa de la plataforma, la gran mayoría de los hoteles y alojamientos de los barrios próximos al Estadio Centenario ya figura sin disponibilidad para la noche de la final.

Para grupos de cuatro huéspedes, aparecen solamente cinco opciones con precio publicado, en un rango que va de $ 40.105 a $ 248.402.

La alternativa más económica se encuentra en Pocitos, a unos 20 minutos del estadio en ómnibus. En el otro extremo, el alojamiento más caro está situado a pocas cuadras del shopping Tres Cruces.

La diferencia de precios según la ubicación y la cantidad de huéspedes muestra las dificultades que enfrentan quienes todavía buscan dónde pasar la noche del sábado 28 de noviembre.

Los hinchas buscan alternativas fuera de Montevideo

Ante la alta demanda, no se descarta que en los próximos días aparezca una mayor oferta de apartamentos destinados al alquiler temporal. Sin embargo, quienes todavía no tienen reservas deberán evaluar tanto los precios como la distancia hasta el estadio.

En las redes sociales, algunos simpatizantes de Estudiantes ya bromean con la posibilidad de buscar alojamiento en las afueras de Montevideo e incluso en otros departamentos, como una forma de evitar las tarifas que muestran actualmente las plataformas.

Otra alternativa que circula entre los hinchas es recurrir a la cercanía entre las parcialidades de Estudiantes y Peñarol para encontrar opciones de alojamiento más económicas.

Mientras se acerca la fecha del encuentro, la disponibilidad de hospedaje se suma a la organización del viaje para los simpatizantes que llegarán a Uruguay. La final entre Palmeiras y Estudiantes no solo concentrará la atención deportiva en el Centenario: también pondrá a prueba la capacidad de Montevideo para recibir a los visitantes y responder a un aumento extraordinario de la demanda turística.