Final de la Libertadores: escasean los alojamientos en Montevideo y los precios se disparan

La final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata, prevista para el sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario, disparó la demanda de alojamiento en Montevideo. Con la llegada de miles de hinchas, las plataformas de reservas muestran pocas opciones disponibles y precios que pueden llegar a superar los $ 300.000 por una sola noche.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Los precios de los alojamientos en Airbnb
La búsqueda de alojamiento en las inmediaciones del Estadio Centenario refleja el impacto que tendrá la final en el mercado turístico de la capital. En Airbnb, una noche para dos personas cuesta desde $ 48.000 en la zona cercana al estadio, mientras que la opción más cara alcanza los $ 112.166.
La mayoría de las alternativas disponibles se concentra en una franja de entre $ 55.000 y $ 65.000 por noche. Quienes estén dispuestos a alejarse del escenario de la final pueden encontrar opciones algo más económicas: en el barrio Buceo, por ejemplo, aparece un alojamiento por $ 46.350.
Para los grupos de cuatro personas, los precios son todavía más elevados. Las opciones parten de $ 55.620 y llegan a $ 206.000 por una sola noche, con un promedio cercano a los $ 82.400. Además, buena parte de los alojamientos disponibles para cuatro huéspedes coincide con los que aparecen en las búsquedas para dos personas, lo que limita las alternativas para quienes viajan acompañados.
Grupos grandes, menos opciones y precios que se disparan
La situación se vuelve más complicada para quienes viajan en grupos de seis personas. En las inmediaciones del Centenario, Airbnb muestra apenas cuatro opciones disponibles, con tarifas que oscilan entre $ 79.928 y $ 329.926 por noche.
El alojamiento más caro está ubicado sobre la avenida Italia, a pocas cuadras del estadio, y su tarifa por una noche se acerca al costo mensual del alquiler de varios apartamentos en Montevideo.
La escasa disponibilidad y los precios elevados representan un desafío para los hinchas que planean viajar desde Argentina para acompañar a Estudiantes en una de las citas más importantes de su historia reciente.
Booking también muestra pocas alternativas
La situación tampoco es más favorable en Booking. Según el mapa de la plataforma, la gran mayoría de los hoteles y alojamientos de los barrios próximos al Estadio Centenario ya figura sin disponibilidad para la noche de la final.
Para grupos de cuatro huéspedes, aparecen solamente cinco opciones con precio publicado, en un rango que va de $ 40.105 a $ 248.402.
La alternativa más económica se encuentra en Pocitos, a unos 20 minutos del estadio en ómnibus. En el otro extremo, el alojamiento más caro está situado a pocas cuadras del shopping Tres Cruces.
La diferencia de precios según la ubicación y la cantidad de huéspedes muestra las dificultades que enfrentan quienes todavía buscan dónde pasar la noche del sábado 28 de noviembre.
Los hinchas buscan alternativas fuera de Montevideo
Ante la alta demanda, no se descarta que en los próximos días aparezca una mayor oferta de apartamentos destinados al alquiler temporal. Sin embargo, quienes todavía no tienen reservas deberán evaluar tanto los precios como la distancia hasta el estadio.
En las redes sociales, algunos simpatizantes de Estudiantes ya bromean con la posibilidad de buscar alojamiento en las afueras de Montevideo e incluso en otros departamentos, como una forma de evitar las tarifas que muestran actualmente las plataformas.
Otra alternativa que circula entre los hinchas es recurrir a la cercanía entre las parcialidades de Estudiantes y Peñarol para encontrar opciones de alojamiento más económicas.
Mientras se acerca la fecha del encuentro, la disponibilidad de hospedaje se suma a la organización del viaje para los simpatizantes que llegarán a Uruguay. La final entre Palmeiras y Estudiantes no solo concentrará la atención deportiva en el Centenario: también pondrá a prueba la capacidad de Montevideo para recibir a los visitantes y responder a un aumento extraordinario de la demanda turística.