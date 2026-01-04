Hacete socio para acceder a este contenido

Nicolás Maduro | Nueva York |

secuestrado

Maduro será acusado formalmente este lunes en tribunal de Nueva York

La justicia estadounidense le imputa a Maduro presuntos delitos de posesión de armas, narcoterrorismo y conspiración para la importación de cocaína.

Maduro será imputado este lunes.

Maduro será imputado este lunes.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, será acusado formalmente en un tribunal de la ciudad de Nueva York este lunes 5 de enero, informó este domingo el diario Washington Post. Maduro deberá comparecer ante el juez de distrito Alvin Hellerstein, quien ha presidido varios casos importantes, en el Tribunal de Distrito del Bajo Manhattan, según el informe.

La justicia estadounidense le imputa a Maduro presuntos delitos de posesión de armas, narcoterrorismo y conspiración para la importación de cocaína, según informó el sábado la fiscal general de EEUU, Pamela Bondi.

El mandatario comparecerá ante Hellerstein, un veterano de 92 años que ha llevado varios casos importantes, para ser imputado en un caso que se remonta a una acusación inicial de 2020.

Dicha acusación fue actualizada con una "superseding indictment" desclasificada el 3 de enero, horas después de la captura de Maduro por tropas estadounidenses en Caracas junto a su esposa, Cilia Flores.

Acusado sin pruebas

La acusación alega que Maduro lidera desde hace años el llamado "Cartel de los Soles", colaborando con grupos como otras organizaciones dedicadas al narcotráfico en la región para introducir toneladas de cocaína en EEUU.

El Departamento de Justicia estadounidense, encabezado por la fiscal general Pam Bondi, ofreció hace varios meses hasta U$S 50 millones por información que llevara a la captura de Maduro, recompensa que quedó sin efecto tras la reciente incursión militar.

El referido ataque dejó al menos 80 muertos, entre militares y civiles, según informó el diario The New York Times citando a un alto funcionario venezolano.

El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo el sábado que Washington administrará Venezuela hasta que se pueda llevar a cabo una transición segura y sensata.

Agresión a Venezuela

La agresión a Venezuela llegó tras meses de una creciente tensión, desatada en agosto con la operación militar de EEUU en el Caribe, que incluye el despliegue de destructores, un submarino nuclear, el portaaviones USS Gerald R. Ford y más de 4.000 soldados, además de decenas de ataques contra supuestas "narcolanchas", en los que fueron asesinadas más de cien personas.

A este despliegue se sumó a mediados de diciembre pasado el bloqueo naval a Venezuela.

EEUU justificó su operación militar con el argumento de que es necesario frenar el tráfico de drogas hacia su territorio.

(Sputnik)

