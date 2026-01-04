Maduro será acusado formalmente este lunes en tribunal de Nueva York

Dicha acusación fue actualizada con una "superseding indictment" desclasificada el 3 de enero, horas después de la captura de Maduro por tropas estadounidenses en Caracas junto a su esposa, Cilia Flores.

Acusado sin pruebas

La acusación alega que Maduro lidera desde hace años el llamado "Cartel de los Soles", colaborando con grupos como otras organizaciones dedicadas al narcotráfico en la región para introducir toneladas de cocaína en EEUU.

El Departamento de Justicia estadounidense, encabezado por la fiscal general Pam Bondi, ofreció hace varios meses hasta U$S 50 millones por información que llevara a la captura de Maduro, recompensa que quedó sin efecto tras la reciente incursión militar.

El referido ataque dejó al menos 80 muertos, entre militares y civiles, según informó el diario The New York Times citando a un alto funcionario venezolano.

El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo el sábado que Washington administrará Venezuela hasta que se pueda llevar a cabo una transición segura y sensata.

Agresión a Venezuela

La agresión a Venezuela llegó tras meses de una creciente tensión, desatada en agosto con la operación militar de EEUU en el Caribe, que incluye el despliegue de destructores, un submarino nuclear, el portaaviones USS Gerald R. Ford y más de 4.000 soldados, además de decenas de ataques contra supuestas "narcolanchas", en los que fueron asesinadas más de cien personas.

A este despliegue se sumó a mediados de diciembre pasado el bloqueo naval a Venezuela.

EEUU justificó su operación militar con el argumento de que es necesario frenar el tráfico de drogas hacia su territorio.

(Sputnik)