Nobel de Medicina 2024: el increíble y revolucionario descubrimiento de los microARN

Los microARN, con una longitud de apenas 20 nucleótidos (unas 10 veces más pequeños que otros ARN), actúan como "interruptores" genéticos que determinan qué proteínas se producirán en diferentes tipos de células. Esta regulación es clave para que una neurona funcione de manera distinta a una célula cardiaca, aunque ambas compartan el mismo genoma. La capacidad de los microARN para inhibir la producción de proteínas de manera precisa resulta esencial en procesos como el desarrollo embrionario, la diferenciación celular y la respuesta inmune.

Lo que en un principio se pensó que era una peculiaridad del gusano C. elegans resultó ser un mecanismo universal. En el año 2000, Ruvkun descubrió que otro microARN, let-7, estaba presente en muchas especies, incluidos los seres humanos. Esto transformó la investigación genética, al demostrar que los microARN están involucrados en casi todos los aspectos de la biología celular. Hoy se han identificado más de 2.500 microARN en el genoma humano, y su influencia va desde la función muscular hasta la regulación del sistema inmunológico y la respuesta a infecciones virales.

El descubrimiento de Ambros y Ruvkun no solo ha expandido nuestro conocimiento sobre la biología básica, sino que ha tenido un impacto profundo en el ámbito médico. Se ha demostrado que los microARN juegan un papel crucial en enfermedades como las cardiopatías congénitas y la formación de tumores. Dentro de los tumores, los microARN son menos abundantes, lo que sugiere que pueden actuar como barreras naturales contra la proliferación de células malignas. Estos avances han impulsado el desarrollo de nuevas terapias oncológicas basadas en la restauración del equilibrio de los microARN.

Además, la detección de microARN en la sangre se ha convertido en una prometedora herramienta diagnóstica, permitiendo la identificación temprana de enfermedades antes de que los síntomas se manifiesten. En oncología, los microARN podrían ser utilizados como biomarcadores para evaluar la progresión del cáncer y la efectividad de los tratamientos.

Embed - Announcement of the 2024 Nobel Prize in Physiology or Medicine