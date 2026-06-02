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lula se defiende

Nueva arremetida de EEUU contra Brasil: acusa de comercio desleal y amenaza con aranceles

Para el gobierno de Brasil detrás de las acusaciones de prácticas comerciales desleales está la mano de la familia Bolsonaro.

Tras la sonrisa vino otra arremetida contra Brasil.

Tras la sonrisa vino otra arremetida contra Brasil.
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Estados Unidos acusó a Brasil de prácticas comerciales desleales en rubros como redes sociales, propiedad intelectual o deforestación, y amenazó con imponer un arancel general del 25%, aunque con exenciones. La oficina del Representante Comercial estadounidense (USTR por sus siglas en inglés) anunció una audiencia pública el 6 de julio antes de su decisión final.

Por su parte, el Gobierno brasileño emitió una nota oficial en la que expresa su indignación con la recomendación de la USTR) de aplicar un arancel del 25% a los productos del país sudamericano.

"El Gobierno brasileño manifiesta indignación con la conclusión preliminar anunciada ayer (1 de junio) por la USTR relativa a la investigación de la Sección 301 contra alegadas prácticas comerciales desleales de Brasil", dice el comunicado.

Brasil acusa

La nota recuerda que esa investigación se inició el 15 de julio de 2025 "por provocación de la familia Bolsonaro", a quien culpa de la creciente injerencia de EEUU en los asuntos internos de Brasil.

Es lamentable que todo el trabajo de diálogo y articulación que el Gobierno brasileño ha hecho, incluso con la participación personal de los presidentes Lula y Trump, sea saboteado por intereses meramente electorales y familiares

"Estas embestidas han contado con el auxilio de falsos patriotas que usan cargos y funciones públicas para conspirar contra los intereses familiares", resalta el Gobierno, que cita el reciente viaje del senador Flávio Bolsonaro a Washington.

Bolsonaro es el rival de Lula en las próximas elecciones presidenciales.

"Es lamentable que todo el trabajo de diálogo y articulación que el Gobierno brasileño ha hecho, incluso con la participación personal de los presidentes Lula y Trump, sea saboteado por intereses meramente electorales y familiares", critica el Gobierno.

Lula se defiende

La administración Lula defiende que "no había y no hay" justificación para esas medidas unilaterales, destacando datos como el superávit de más de U$S 424.000 millones que EEUU tiene con Brasil en los últimos 15 años o que en 2025 el 76% de las importaciones procedentes del país norteamericano entraron sin pagar impuesto.

El Gobierno asegura que seguirá negociando para zanjar la investigación de la Sección 301 y que Brasil se reserva el derecho a recurrir a instrumentos previstos en la Ley de Reciprocidad.

"El Gobierno reafirma la expectativa de que las recomendaciones no se conviertan en tarifas efectivas, pero reitera que adoptará toda y cualquier medida capaz de reducir los daños que puedan causarse a la economía, los empleos y la renta de los brasileños", añade.

(En base a Sputnik)

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