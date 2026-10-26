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Policía Federal de Brasil ordenó a Flávio Bolsonaro entregar su pasaporte

Bolsonaro está investigado en la pesquisa de la Corte Suprema relacionada con la película " Dark Horse ", que recibió dinero de Daniel Vorcaro de Banco Master.

Bolsonaro investigado por la Policía Federal.

Bolsonaro investigado por la Policía Federal.

 Imagen tomada de RT
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Por Redacción Caras y Caretas

El senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, derrotado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones del domingo, dijo que pesa sobre él una orden judicial para que entregue sus pasaportes, para evitar una posible fuga de Brasil.

Mediante un video publicado en las redes sociales, Bolsonaro dijo que la motivación para la incautación del pasaporte fue una declaración de su hermano, el ex diputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), quien dijo que el senador debería abandonar el país si era derrotado en las elecciones .

"Esta mañana fui a visitar a mi padre (el expresidente Jair Bolsonaro), que como sabéis está en arresto domiciliario, y cuando salía, la Policía Federal de Lula estaba en la puerta de su casa y en medio de la calle me han pedido que entregue mis pasaportes, y también tengo prohibido dejar el país", informó el excandidato en el video.

Por su parte, el diario Folha de Sao Paulo en su edición web informó que Bolsonaro fue citado por la Policía Federal para entregar los documentos en un plazo de 24 horas.

Piden incautación

Poco antes, la diputada federal Duda Salabert (Minas Gerais, sureste) informaba en sus redes que había solicitado "la incautación del pasaporte de Flávio Bolsonaro".

"El siguiente paso de este criminal será huir de Brasil para evitar enfrentarse a las numerosas investigaciones en su contra (...) Debe ser detenido pronto. ¡No podemos permitir que se reúna con su hermano en Estados Unidos para conspirar contra la soberanía nacional!", alertó.

Bolsonaro investigado

El hijo mayor del expresidente Bolsonaro (2019-2023) está siendo investigado por posibles delitos de corrupción y blanqueo de dinero; si hubiera alcanzado la presidencia esos casos quedarían bloqueados, porque la ley no permite investigar a un presidente por hechos ocurridos antes del mandato.

El senador está formalmente bajo investigación en la pesquisa de la Corte Suprema relacionada con la película Dark Horse, que recibió al menos R$ 65 millones de Daniel Vorcaro de Banco Master.

También es objeto de una solicitud de investigación que la Policía Federal envió al Tribunal Supremo Federal para investigar un presunto blanqueo de capitales en el que está implicado Willer Tomaz, quien también está siendo investigado en el caso de fraude en el INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social).

No obstante, al haber perdido, pierde también la protección legal que le daba el cargo de senador, un blindaje que dura más de 20 años, el tiempo que lleva ocupando diferentes cargos públicos, primero en Río de Janeiro (sureste) y después en Brasilia.

Su hermano Eduardo se instaló el año pasado en EEUU para evitar entrar en la cárcel, ya que fue condenado a cuatro años de prisión por intentar interferir en el proceso sobre el intento del golpe de Estado liderado por su padre, quien purga por ello una condena a 27 años y tres meses de prisión.

(Con información de Sputnik y Folha de Sao Paulo)

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