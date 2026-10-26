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Deportes Maldonado | selección uruguaya | amistoso

segundo amistoso de noviembre

Luego de 27 años, Uruguay será local en el Campus de Maldonado en una fecha FIFA

La selección uruguaya tendrá su segundo amistoso en la fecha FIFA de noviembre ante República Dominicana. El partido será el 17 de ese mes en Maldonado.

Uruguay volverá a ser local en el Campus de Maldonado.

Uruguay volverá a ser local en el Campus de Maldonado.

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Los comandados por Diego Forlán estarán enfrentando a República Dominicana el martes 17 de noviembre en el Estadio Domingo Burgueño Miguel (Maldonado), en un horario que aún no se dio a conocer. Esto marcará el primer partido de la selección en nuestro país luego del Mundial.

Este será el segundo enfrentamiento de Uruguay ante los centroamericanos, teniendo como antecedente más cercano un amistoso el 10 de octubre de 2025 en Malasia, dónde la celeste se impuso por la mínima gracias a un tanto de Ignacio Laquintana.

Además, Uruguay volverá a jugar en el Campus de Maldonado luego de 27 años. La última vez había sido un encuentro amistoso en el año 2000 ante Hungría, dónde los locales ganaron por 2 a 0 con tantos de Álvaro Recoba y Darío Rodríguez.

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