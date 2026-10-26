Luego de hacer oficial el encuentro amistoso de Uruguay ante Argentina en Buenos Aires, la AUF confirmó que la selección uruguaya jugará su segundo encuentro amistoso en nuestro país, en la fecha FIFA de noviembre, la última de este año.
segundo amistoso de noviembre
Luego de 27 años, Uruguay será local en el Campus de Maldonado en una fecha FIFA
La selección uruguaya tendrá su segundo amistoso en la fecha FIFA de noviembre ante República Dominicana. El partido será el 17 de ese mes en Maldonado.