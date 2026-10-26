¿Cuáles son las listas presentadas para las elecciones del Banco de Previsión Social?

¿Cuáles son las propuestas?

Trabajadores activos

La lista 11 del PIT-CNT, está encabezada por el director Carlos Clavijo, de origen metalúrgico, es dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y Ramas Afines. Lo acompaña la trabajadora de la salud pública, Lorena Luján, integrante de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) y de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE).

También integran el Equipo de Representación el dirigente del Sindicato Único de la Construcción y Anexos (SUNCA), Gabriel Nánchez. Junto a la trabajadora del BPS, Micaela Caraballo, militante de la Asociación de Trabajadores de Seguridad Social (ATSS), Luis Arijón, de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (FUECYS) y Pablo Abisab, del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza Privada (SINTEP).

La plataforma programática para el período 2026-2031, incluye una reforma estructural de la seguridad social, cambios en el financiamiento del sistema, mejoras en las prestaciones y la ampliación de derechos para personas mayores, trabajadores, personas con discapacidad y sectores vulnerables.

De momento la única lista que está habilitada para competir en el orden de los trabajadores con la lista oficialista es la Lista 15, con la abogada y escribana Lorena Roqueta al frente. Esta lista es parte del paraguas del movimiento “Hay otro camino”, y es respaldada por el actual director por los empresarios.

Roqueta es abogada en la Intendencia de Colonia desde diciembre de 2005. Y es acompañada por dirigentes y militantes del Partido Nacional, como su número 2 Diego Pazos Rosado, que estuvo asistiendo al diputado Gabriel Gianoli al menos en el año 2020, con un pase en comisión. Es funcionario del Instituto Nacional de la Juventud.

Le sigue en la lista Dina Fernández, que fue alcaldesa de Maldonado por el Partido Nacional entre 2015 y 2020, y se desempeñó como presidenta de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) Maldonado en dos períodos. Según medios locales fue expulsada del sindicato bajo acusaciones de irregularidades cuando dejó su última presidencia y fue electa alcaldesa.

En sus redes sociales aseguran que llevarán adelante una “representación para todos, sin divisiones entre públicos, privados o el interior”. Realizarán una “defensa de tus derechos, con una seguridad social adaptada a los tiempos actuales”, y “un BPS más cerca con la creación de mesas departamentales para llevar tu realidad directo al Directorio”, aseguraron.

Serán transparentes “con una rendición de cuentas clara sobre qué se defiende y cómo”, manifiestan que “el voto en blanco o anulado es la continuidad”.

Jubilados y pensionistas (Pasivos)

La lista 1 de Onajpu lleva a Estela Ovelar al directorio. Actualmente es la primera mujer secretaria general de la organización y primera candidata titular a directora del BPS por Onajpu.

La acompañan en la lista el maestro jubilado y exdirector de educación inicial y primaria, Hector Florit. Y los dirigentes sociales Susana Rivero, Carlos Notargiovanni, Celia Vence y Analía Gougeon.

Las plataforma programática de Onajpu incluye:

Tejiendo Solidaridad, valorar positivamente lo realizado, discutir y profundizar su alcance.

Operación Milagro, reafirmar su continuidad en todo el país.

Aguinaldo, reafirmar este objetivo que nos arrebató la dictadura y concretar partida especial de fin de año.

Aumentos diferenciales en julio, para jubilaciones y pensiones más vulnerables.

4 Bases de Prestaciones Contributivas (BPC), para jubilaciones mínimas ($27.456)

Pasividades dignas un derecho, que se generen incrementos en los montos de todas las pasividades.

Edad de retiro a los 60 años.

Defender el Sistema Nacional de Cuidados, atendiendo además la soledad no deseada y la salud mental.

Mejora de la alimentación nutricional, calefacción y condiciones de vida.

Rebaja de costos de salud: tickets, órdenes, análisis, cirugías y otros actos médicos.

Hogares de ancianos adecuados, viviendas habitables y alojamientos decorosos para jubilados y pensionistas.

Programas inclusivos de cultura, recreación y acceso al turismo social.

Inclusión digital, apoyo en la formación y el uso de tecnologías para personas mayores.

El movimiento Hay otro Camino, que impulsa la lista aprobada Nº 15 al orden de trabajadores, hace campaña en redes sociales y medios de comunicación para el candidato Renaldo Borriero. Este candidato llevaría la Lista 5, sin embargo Caras y Caretas no pudo confirmar al cierre de la edición ni con la secretaría del director José Pereyra, ni con la Corte Electoral que la lista esté en camino de aprobarse o haya sido rechazada.

Empresarios contribuyentes

En este sector se presentan dos listas, por un lado está la lista 30, que es apoyada por la Confederación de Cámaras Empresariales (que perdió su representación en el organismo en las pasadas elecciones). Y por otro lado está la lista 21 impulsada por la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas.

La lista 30, que representa a las grandes cámaras empresariales está liderada por Daniel Añón de la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay (Uvenu). Lo acompañan Daniel Fernandez del Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (Cambadu), Leonardo Slinger de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios.

Los acompañan Aline Bisio de la Confederación Empresarial del Uruguay (que representa al interior del país), Gabriel Capurro expresidente de la Asociación Rural del Uruguay, y Enrique Padial del Centro de Farmacias del Uruguay.

Bajo el lema “Defendiendo los intereses del país y todos los empresarios” plantean 5 ejes de trabajo:

1) Reducir el costo del Estado: Menos trámites innecesarios, menos controles previos y más confianza. Usar la declaración jurada en todos los casos posibles y revisar criterios que se anulan en la Justicia.

2) Defender los derechos de los contribuyentes: Crear la figura del Defensor del Contribuyente y una cartilla clara de derechos y obligaciones para contribuyentes y personal inspectivo. Inspecciones respetuosas, con reglas claras y trato justo.

3) Uso responsable del subsidio por enfermedad: Promover el derecho del empleador a la evaluación clínica en casos de certificados recurrentes o prolongados y adecuar las retenciones para evitar distorsiones.

4) Impulsar la formalización: Simplificar trámites y exigencias para que más empresas y trabajadores puedan formalizarse.

5) Diálogo, eficiencia y resultados: Gestión profesional, abierta al diálogo y enfocada en mejorar la calidad del servicio del BPS para empresas, trabajadores y jubilados.

Por otro lado, la lista 21 lleva como titular a Graciela Álvarez, que es la candidata de la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas (Anmype), la acompañan Alejandro Gómez del Centro de Talleres Mecánicos de Automóviles (CTMA), y la expresidenta de Anmype, Maria Fernandez.

También integran la lista Andrés Rodriguez de la Unión de Comerciantes de Maldonado, y cuentan con el apoyo de la Cámara Uruguaya de Servicios Agropecuarios, y la Comisión Nacional de Fomento Rural.

La mirada de esta lista “está especialmente puesta en los pequeños y medianos empresarios, productores y emprendedores que todos los días, que sostienen sus proyectos, generan trabajo y muchas veces sienten que no tienen una voz real en los espacios donde se toman decisiones que los afectan directamente”, anunciaron.

“Graciela conoce el BPS desde adentro por su extensa trayectoria en el organismo y, al mismo tiempo, conoce de primera mano lo que significa emprender y llevar adelante una empresa”, aseguraron.

La lista del movimiento “Hay otro camino” que hace campaña en redes sociales y medios de comunicación por la candidata Patricia Pertman no tiene la candidatura aprobada al cierre de esta publicación.