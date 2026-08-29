Fernando Cerimedo y la cara sucia del tecnofascismo sudamericano

Desde que se conoció el intento de asesinato de Nadia Beller, pareja de Cerimedo, Lara empezó a dar conferencias de prensa exigiendo un rápido esclarecimiento de los hechos y contestándole al presidente argentino Javier Milei que salió a respaldar a Cerimedo, uno de sus asesores estrella.

Nadia Beller denunció que Rodrigo Paz y Cerimedo eran socios en maniobras de contrabando de combustible, mensaje que enchastra al presidente boliviano que no puede ocultar su relación con el “experto comunicacional” argentino. Pero ocurre que Cerimedo, que fue el fundador de la Derecha Diario, no solamente tenía relación con el presidente boliviano y Javier Milei: estuvo involucrado en el intento de golpe de Estado en Brasil para evitar que asumiera Lula y en las últimas elecciones en Honduras, donde intervino activamente la CIA para asegurar a Masry Asfua como presidente.

Beller volvió a denunciar en Facebook que el atentado en su contra fue un “crimen de Estado” y reclamó respuestas a las autoridades bolivianas por un episodio ocurrido durante su internación: vinculó imágenes tomadas el día del ataque con una fotografía que había difundido posteriormente de un hombre que, según su relato, intentó ingresar a su habitación en la Clínica Las Américas, donde permanecía internada. En las fotografías del día del atentado aparece un hombre con campera amarilla, jean desgastado y zapatillas blancas, una vestimenta que coincide con la de la persona que posteriormente se presentó en el hospital.

La desinformación

Al “asesor” Cerimedo se lo ha presentado como un operador oscuro, experto en campañas sucias, manipulador de cuentas falsas y de granjas de trolls y hábil en el manejo de la desinformación. Más que negar las acusaciones, Cerimedo las minimiza, las resignifica: le importa su reputación y sale a defenderla en la arena pública (a fuerza de cartas documento, de reclamos de rectificación, de exigencia de derecho a réplica en medios de comunicación privados) cuando está en desacuerdo con alguna afirmación.

En Brasil, el Supremo Tribunal Federal lo investigó como presunto integrante de una organización creada para atacar al sistema electoral y realizar acusaciones falsas de fraude en 2022, pero finalmente esas acusaciones no se transformaron en una imputación formal. «La desinformación sobre el supuesto fraude electoral de Brasil fue el final para Bolsonaro, pero le sirvió de empujón a Cerimedo.

A esta alturas está claro que los partidarios de Bolsonaro están preparando el terreno para impugnar nuevamente los resultados electorales. Flavio Bolsonaro –el candidato para enfrentar a Lula da Silva- siguió los pasos de su padre y se reunió con embajadores en Brasilia para difundir información falsa sobre las máquinas electrónicas de votación. Dos días después, su hermano Eduardo hizo una transmisión en directo con Fernando Cerimedo experto conspirador argentino contra la democracia en Latinoamérica.

En Bolivia, el ¿nuevo gurú? de la derecha regional apoyó al libertario Jaime Dunn, quien al final se bajó de la carrera presidencial, pero dejó bien parado a Cerimedo: Numen, que identifica a su consultora, es el nombre de una academia de formación en estrategias digitales y políticas, de la que egresó Catalina Paz, hija del actual presidente boliviano y encargada de redes sociales de su padre durante la campaña electoral.

Cerimedo afirmó que asesoró a Rodrigo Paz en la segunda vuelta electoral a pesar de que “no podría haber pagado por mis servicios, que son muy caros”. Tras las elecciones, se transformó en su principal asesor.

El vicepresidente boliviano Edman Lara, un expolicía que entró en colisión con Rodrigo Paz apenas ganaron las elecciones, se delindó del escándalo y señaló que Cerimedo es el asesor personal del presidente, quien lo contrató en la segunda vuelta electoral: “es un tipo maquiavélico capaz de todo (…) ha intentado moldearme a su manera, pero yo nunca lo he dejado”.

La defensa de Cerimedo, a cargo de la abogada Margarita Arce, sostiene que fue un «autoatentado» planificado por la propia Beller. Pero ella, recuperándose en la Clínica Las Américasde Santa Cruz de la Sierra, – embarazada de cuatro meses, presuntamente de Cerimedo – dijo al diario argentino Clarín que su expareja le mandó sicarios porque ella “podía contar todo lo que sabía”, principalmente su rol como consultor en el gobierno boliviano, que no estaba blanqueado.

También aseguró tener pruebas de presuntos negocios irregulares de Paz y su familia y que Cerimedo filtró los audios en los que Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), denunciaba que la hermana del presidente y Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei,dirigía un esquema de corrupción. También acusó a Cerimedo de ser “agente de la CIA” y mencionó explícitamente maniobras de lavado de dinero.

Las milicias del tecnofascismo

Hace unas semanas, El País de España publicó dos extensos reportajes dedicados a la figura de Elon Musk. En ambos textos se describía con detalle su trayectoria empresarial. Se analizaba su influencia sobre la industria tecnológica global y se destacaba su capacidad para alterar mercados, gobiernos y formas de comunicación.

Sin embargo, resultaba llamativo que apenas se mencionara o quedaran directamente invisibilizadas su ideología de extrema derecha, su apoyo a fuerzas neofascistas en distintos países, su utilización de las redes sociales para amplificar discursos de odio y la difusión de sus narrativas xenófobas que alentaron los pogromos racistas de Belfast y hoy trata de que la región se llene de gobiernos libertarios, fascistoides.

Más allá de la discusión concreta sobre cada caso, ambos ejemplos ilustran un fenómeno más amplio: la creciente convergencia entre poder económico, poder militar, poder tecnológico, poder mediático y poder político. Ese fenómeno puede describirse mediante un concepto cada vez más utilizado en la investigación y los movimientos sociales: el tecnofascismo.

El nuevo escándalo de Cerimedo confirmaría la existencia de una red transnacional de influencia que combina milicias digitales, violencia y corrupción. Los brasileños quierem saber si los servicios que presta son pagados por la familia Bolsonaro. Dado el historial de Cerimedo, no parece razonable pensar que estas valiosas consultorías se realicen únicamente por motivos ideológicos.

¿Podría haber recibido dinero del oscuro fondo creado por el abogado de Eduardo Bolsonaro en Estados Unidos, el mismo que se utilizó para recibir los millones del banquero Daniel Vorcaro, supuestamente destinados a la producción de la película «Dark Horse»?

Existe un proyecto internacional en marcha para desestabilizar las democracias, del cual Cerimedo es una figura clave. Este es un caso que ni los medios de comunicación ni las autoridades brasileñas pueden olvidar. Cerimedo está en prisión, Nadia está denunciando los hechos y las piezas de un rompecabezas transnacional comienzan a encajar. Si alguien cuestiona la relación de la familia Bolsonaro con Cerimedo, es casi seguro que las cosas se pondrán feas, señala Intercept Brasil.

Aram Aharonian: Periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Creador y fundador de Telesur. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)