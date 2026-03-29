Robert De Niro y Bruce Springsteen lideraron protestas contra Trump en EE.UU

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ABlackPolitical/status/2037983394244460723&partner=&hide_thread=false Bruce Springsteen is currently playing to a #NoKings crowd of over 200,000 people in Saint Paul Minnesota right now!



Trump is using government to hurt people who disagree. That is what kings do to scare others. We will not be scared. We will not be silent. pic.twitter.com/NXDZ1iWEy9 — Aaron Black (@ABlackPolitical) March 28, 2026

De Niro cuestionó duramente a Trump

Por su parte, en Nueva York, el actor Robert De Niro encabezó una de las marchas portando una pancarta con la consigna “Nosotros protegemos nuestra democracia”. En su discurso, el intérprete fue contundente al afirmar que es momento de poner un freno al actual gobierno. “Ya basta. No podemos permitir que un líder corrupto se enriquezca. Hay que detener a Trump”, sostuvo, al tiempo que cuestionó la actuación del Congreso y del entorno presidencial.

Las movilizaciones también contaron con el respaldo de otras figuras del espectáculo, como la cantante Joan Baez, el músico Tom Morello y actores como Mark Ruffalo, Ellen Pompeo y Jamie Lee Curtis, quienes manifestaron públicamente su apoyo a las protestas.

Las marchas “No Kings” se replicaron en diversas ciudades del país, reflejando un creciente movimiento de rechazo impulsado tanto por ciudadanos como por referentes culturales, en un contexto de fuerte polarización política.