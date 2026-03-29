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Mundo Robert De Niro | Donald Trump | Bruce Springsteen

"No Kings"

Robert De Niro y Bruce Springsteen lideraron protestas contra Trump en EE.UU

Actores, actrices y músicos de renombre internacional participaron este sábado en las masivas manifestaciones del movimiento “No Kings”, en rechazo a las políticas del presidente Donald Trump.

Robert De Niro, Bruce Springsteen y Jane Fonda.

Robert De Niro, Bruce Springsteen y Jane Fonda.
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Por Redacción de Caras y Caretas

Entre los participantes destacaron nombres de peso en la cultura estadounidense como Robert De Niro, Bruce Springsteen y Jane Fonda.

El mensaje de Bruce Springsteen

Bruce Springsteen, quien se presentó en St. Paul, capital de Minnesota, en el inicio de su gira Land of Hope and Dreams. Allí interpretó su canción “Streets of Minneapolis”, compuesta tras la muerte de Renée Good y Alex Pretti durante operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), hechos que generaron fuerte conmoción y protestas en el país.

Con guitarra en mano, el músico destacó la resistencia de la comunidad local: aseguró que el “valor y sacrificio” de los ciudadanos de Minneapolis y Minnesota sirvieron de inspiración para todo Estados Unidos. “Sus nombres no serán olvidados”, expresó, al tiempo que cuestionó el accionar federal y llamó a sostener la esperanza frente a lo que definió como una “pesadilla reaccionaria”.

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De Niro cuestionó duramente a Trump

Por su parte, en Nueva York, el actor Robert De Niro encabezó una de las marchas portando una pancarta con la consigna “Nosotros protegemos nuestra democracia”. En su discurso, el intérprete fue contundente al afirmar que es momento de poner un freno al actual gobierno. “Ya basta. No podemos permitir que un líder corrupto se enriquezca. Hay que detener a Trump”, sostuvo, al tiempo que cuestionó la actuación del Congreso y del entorno presidencial.

Las movilizaciones también contaron con el respaldo de otras figuras del espectáculo, como la cantante Joan Baez, el músico Tom Morello y actores como Mark Ruffalo, Ellen Pompeo y Jamie Lee Curtis, quienes manifestaron públicamente su apoyo a las protestas.

Las marchas “No Kings” se replicaron en diversas ciudades del país, reflejando un creciente movimiento de rechazo impulsado tanto por ciudadanos como por referentes culturales, en un contexto de fuerte polarización política.

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