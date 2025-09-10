Rusia desmiente el ataque a territorio polaco y se ofrece a dialogar sobre el incidente con drones

El Ministerio de Defensa ruso negó este miércoles haber atacado objetivos en territorio polaco durante su reciente operación contra el complejo militar-industrial ucraniano.
La versión de Rusia
A través de un comunicado, la entidad explicó que el alcance máximo de los drones rusos utilizados no supera los 700 kilómetros, una distancia insuficiente para cruzar la frontera polaca.
Sin embargo, el ministerio mostró su disposición a consultar con el Ministerio de Defensa polaco para esclarecer el incidente. La noche anterior, Rusia había lanzado un ataque masivo con armas de precisión de largo alcance y drones contra empresas ucranianas en tres regiones, así como en Vínnitsa y Lvov. El ataque se dirigió a fábricas que producen y reparan equipos blindados y de aviación, motores, componentes electrónicos y drones para las Fuerzas Armadas de Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso confirmó que todos los objetivos designados fueron alcanzados.
El incidente se produjo después de que las fuerzas polacas informaran haber detectado y derribado varios vehículos aéreos no tripulados en su espacio aéreo. El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, afirmó en su cuenta de X que los 19 aparatos detectados eran del Ejército ruso y confirmó el derribo de tres de ellos.
Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, criticó las acusaciones, señalando que los líderes de la UE y la OTAN culpan a Rusia de provocación a diario, "la mayoría de las veces sin siquiera intentar presentar ningún argumento".
(Con información de RT)