Rusia desmiente el ataque a territorio polaco y se ofrece a dialogar sobre el incidente con drones

Sin embargo, el ministerio mostró su disposición a consultar con el Ministerio de Defensa polaco para esclarecer el incidente. La noche anterior, Rusia había lanzado un ataque masivo con armas de precisión de largo alcance y drones contra empresas ucranianas en tres regiones, así como en Vínnitsa y Lvov. El ataque se dirigió a fábricas que producen y reparan equipos blindados y de aviación, motores, componentes electrónicos y drones para las Fuerzas Armadas de Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso confirmó que todos los objetivos designados fueron alcanzados.