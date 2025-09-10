Ataque de Israel contra edificio estatal en Qatar reaviva la incertidumbre en la región

Hasta el momento no se sabe si el principal negociador de Hamas, Khalil Al Hayya murió en el ataque, mientras el gobierno de Qatar considera el ataque una traición por parte de Israel, ya que hasta el momento había sido uno de los principales aliados de Estados Unidos en la búsqueda de una solución a la medida de sus intereses.
El ataque fue perpetrado en horas de la mañana del 9 de setiembre con 10 aviones bombarderos mientras se llevaba a cabo una reunión del equipo negociador de Hamas, quienes han estado en Qatar durante varios meses. Mientras tanto ya algunas autoridades de Israles se han pronunciado, afirmando que "Hamas no tiene inmunidad en ningún lugar".
Hasta el momento se ha determinado que cinco personas han fallecido, dentro de las que parece no estar ninguno de los principales negociadores de Hamas aunque sí un hijo de Al Hayya. La acción de Israel abre un escenario de tensión del que se había logrado mantener al margen Qatar, consolidándose como un escenario neutral de encuentro entre contradictores en busca de acuerdos, siendo Doha el lugar de encuentro entre el gobierno estadounidense y los talibanes.
La respuesta de la ONU
El primer ministro qatarí Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, describió el ataque a Doha como “terrorismo de Estado” y "tración", mientras que la oposición en Israel criticó fuertemente el ataque por considerarlo apresurado y por estar fuera de "la estrategia" trazada por Israel. De otro lado el Consejo de Seguridad de la ONU fue pospuesto para el jueves debido al ataque de Israel sobre Doha, lo que ha sido señalado desde diferentes escenarios como un grave traspiés a la posiblidad de avanzar por un camino de diálogo mientras la ofensiva por tierra de Israel se intensificia y la invasión sobre Gaza se consolida.