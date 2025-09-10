Ataque de Israel contra edificio estatal en Qatar reaviva la incertidumbre en la región

La respuesta de la ONU

El primer ministro qatarí Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, describió el ataque a Doha como “terrorismo de Estado” y "tración", mientras que la oposición en Israel criticó fuertemente el ataque por considerarlo apresurado y por estar fuera de "la estrategia" trazada por Israel. De otro lado el Consejo de Seguridad de la ONU fue pospuesto para el jueves debido al ataque de Israel sobre Doha, lo que ha sido señalado desde diferentes escenarios como un grave traspiés a la posiblidad de avanzar por un camino de diálogo mientras la ofensiva por tierra de Israel se intensificia y la invasión sobre Gaza se consolida.