El PIT-CNT rechazó el ingreso de marines de EEUU y pide cumplir con la Constitución

El PIT-CNT emitió un comunicado expresándose sobre los ejercicios combinados entre fuerzas militares norteamericanas y uruguayas. Como informara Caras y Caretas, instructores del cuerpo de marines estadounidenses impartieron cursos a integrantes de la Infantería de Marina uruguaya el pasado 14 de agosto en el Cerro de Montevideo sin conocimiento del Parlamento, incluso sin haber constancia de los ejercicios en la web del Ministerio de Defensa Nacional (MDN).