El PIT-CNT rechazó el ingreso de marines de EEUU y pide cumplir con la Constitución

El PIT-CNT emitió un comunicado expresándose sobre los ejercicios combinados entre fuerzas militares norteamericanas y uruguayas. Como informara Caras y Caretas, instructores del cuerpo de marines estadounidenses impartieron cursos a integrantes de la Infantería de Marina uruguaya el pasado 14 de agosto en el Cerro de Montevideo sin conocimiento del Parlamento, incluso sin haber constancia de los ejercicios en la web del Ministerio de Defensa Nacional (MDN).
Durante los ejercicios se intercambiaron manuales de procedimientos para ajustar criterios e hicieron prácticas de tiro de precisión, entre otras maniobras prácticas y teóricas.
El PIT-CNT llama a cumplir la Constitución y rechaza presencia de tropas norteamericanas
Para el PIT-CNT la "inobservancia de los criterios de habilitación para el ingreso de militares extranjeros al país es absolutamente perjudicial" tanto por la "opacidad" como en relación a los aspectos de la "soberanía nacional", señala el comunicado.
Desde la central obrera rechazaron "la realización de los operativos conjuntos entre EEUU y reclama el cumplimiento de los permisos necesarios para el ingreso al país de militares extranjeros".
A su vez, el PIT-CNT denunció que la inestabilidad mundial que afecta directamente la paz, se debe particularmente al papel de EEUU en los conflictos y especialmente destaca su presencia amenazante en el continente.