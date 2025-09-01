Rusia y China proponen un nuevo sistema de gobernanza global

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró este lunes que la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) podría liderar la formación de un sistema de gobernanza global más justo y equitativo. La declaración se dio en el marco de una reunión en la que el presidente chino, Xi Jinping, presentó una iniciativa para lograr este objetivo.
"Espero trabajar con todos los países por un sistema de gobernanza global más justo y equitativo y avanzar hacia una comunidad de futuro compartido para la humanidad", afirmó Xi Jinping, quien detalló los cinco principios clave de su propuesta:
Igualdad soberana: Todos los países, sin importar su tamaño o poder económico, deben participar y beneficiarse por igual de la gobernanza global.
Respeto al derecho internacional: Las naciones deben basarse en las leyes existentes.
Multilateralismo: Impulsar la cooperación entre múltiples países.
Enfoque centrado en las personas: El sistema debe beneficiar a los ciudadanos de cada nación.
Acciones concretas: Se deben tomar medidas prácticas y coordinadas para lograr resultados visibles.
Tras escuchar a su homólogo chino, Putin respaldó la iniciativa de Pekín, considerándola relevante en un contexto donde "algunos países siguen sin renunciar a su afán de dictadura en los asuntos internacionales".
"Precisamente la OCS podría asumir el liderazgo en los esfuerzos por crear un sistema de gobernanza global más justo y equitativo", subrayó el mandatario ruso, añadiendo que la propuesta se basaría en el derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas, buscando un equilibrio y la seguridad de todas las naciones.
Moscú está lista para iniciar las conversaciones y debatir las propuestas de forma concreta.
(Con información de RT)