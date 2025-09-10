Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sindicales Sunca |

muertes en ascenso

Sunca convoca a un paro general de 24 horas en defensa de la vida en el trabajo

El paro convocado por el Sunca estará acompañado de movilizaciones, concentraciones y mesas redondas en todo el país.

El Sunca en lucha por la vida.

El Sunca en lucha por la vida.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Fabián Tapia

Ante el creciente número de accidentes y muertes en la construcción, los trabajadores paralizarán por 24 horas sus tareas en todo el país el próximo miércoles 24 de setiembre. Así lo resolvió el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Único de la Construcción y Afines (Sunca) tras analizar la situación generada en la industria.

El paro estará acompañado de movilizaciones y concentraciones en todo el país y se desarrollará bajo la consigna "En Defensa de la Vida".

De acuerdo a lo dispuesto por el Sunca, en el Área Metropolitana, que abarca los departamentos de Montevideo, San José y Canelones, la concentración se realizará en inmediaciones de la plaza Mártires de Chicago 1º de Mayo con la instalación de una carpa en la cual expondrán distintas autoridades nacionales durante toda la jornada.

Para el resto del país, las direcciones departamentales resolverán cuales son los lugares donde se convocarán las concentraciones en el marco de la jornada nacional del paro.

Por la vida en la construcción

Sostiene el Sunca que el objetivo de la medida es, en primera instancia, "generar un acatamiento masivo de toda la industria, demostrando la preocupación del gremio ante los aumentos de los accidentes laborales en el Uruguay, así como las cifras preocupantes de la cantidad de fallecidos en la industria en relación a los días de trabajo en lo que va del año 2025".

Asimismo, estas concentraciones, en modalidad de mesas redondas de debate sobre los temas relacionados con la seguridad y salud laboral, acompañadas de entrega de información a la sociedad, "buscan generar un debate nacional sobre la necesidad de avanzar en medidas, leyes y derechos sobre estos temas". Ejemplo: "Una Ley Nacional sobre Salud y Seguridad Laboral y Creación de una Fiscalía Especializada".

Es por estas razones que el sindicato convoca "a todas y todos los trabajadores de la industria a acatar la medida, así como participar de todas las jornadas junto a la familia, en virtud de que los temas relacionados con la seguridad y salud laboral nos competen a todos".

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar