Sunca convoca a un paro general de 24 horas en defensa de la vida en el trabajo

Para el resto del país, las direcciones departamentales resolverán cuales son los lugares donde se convocarán las concentraciones en el marco de la jornada nacional del paro.

Por la vida en la construcción

Sostiene el Sunca que el objetivo de la medida es, en primera instancia, "generar un acatamiento masivo de toda la industria, demostrando la preocupación del gremio ante los aumentos de los accidentes laborales en el Uruguay, así como las cifras preocupantes de la cantidad de fallecidos en la industria en relación a los días de trabajo en lo que va del año 2025".

Asimismo, estas concentraciones, en modalidad de mesas redondas de debate sobre los temas relacionados con la seguridad y salud laboral, acompañadas de entrega de información a la sociedad, "buscan generar un debate nacional sobre la necesidad de avanzar en medidas, leyes y derechos sobre estos temas". Ejemplo: "Una Ley Nacional sobre Salud y Seguridad Laboral y Creación de una Fiscalía Especializada".

Es por estas razones que el sindicato convoca "a todas y todos los trabajadores de la industria a acatar la medida, así como participar de todas las jornadas junto a la familia, en virtud de que los temas relacionados con la seguridad y salud laboral nos competen a todos".