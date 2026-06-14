Trump admitió a Putin que negociación con Irán fue difícil pero con resultado aceptable

Ushakov indicó que Putin no ocultó su respeto por las cualidades de su homólogo estadounidense, su capacidad para "aguantar los golpes", superar con éxito los obstáculos y "alcanzar con tenacidad sus objetivos". Según detalló, Trump se conmovió por lo dicho, agradeció y señaló que Putin fue el primero en llamarlo a la Casa Blanca.

Larga conversación

La conversación duró aproximadamente una hora y entre los temas que abordaron figuró el memorándum de entendimiento que EE.UU. está preparando para firmar con Irán, en un esfuerzo por poner fin al conflicto armado que transita ya su cuarto mes en Oriente Medio.

De acuerdo al alto funcionario, el mandatario estadounidense le dijo a su par ruso que "el acuerdo está cerca" y que "cuenta con que los resultados de esas negociaciones difíciles, pero finalmente exitosas, puedan hacerse públicos ya esta jornada", al tiempo que reconoció que el camino hacia el pacto con Teherán era complicado, y que había "muchos obstáculos", y no solamente de parte del liderazgo iraní.

Entre otros temas hablaron de la necesidad de poner fin a las hostilidades en Ucrania.

Guerra en Ucrania

"En lo que respecta al conflicto ucraniano, Donald Trump volvió a hacer hincapié en la necesidad de cesar las acciones militares", declaró Ushakov ante los periodistas.

Según el asesor del Kremlin, Trump también expresó su disposición a influir sobre sus socios europeos y sobre Kiev para avanzar en una solución del conflicto.

"Declaró que está dispuesto a influir tanto en sus socios europeos como en Kiev, en particular, durante los próximos contactos en la cumbre del Grupo de los Siete (G7)", afirmó Ushakov.

Durante la conversación, indicó Ushakov, ambos mandatarios coincidieron además en que los recientes ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra objetivos civiles en territorio ruso dificultan los esfuerzos para alcanzar una solución al conflicto.

Memoria

El asesor presidencial también reveló que, durante el diálogo, la parte rusa consideró que sería conveniente transmitir a Vladímir Zelenski que no olvide la tragedia del Holocausto y que no participe en ceremonias de reentierro de criminales nazis.

"Directamente a Zelenski habría que transmitirle que no olvide la tragedia del Holocausto, en lugar de organizar con honores el nuevo entierro de criminales nazis", afirmó Ushakov.

En respuesta a ese comentario, Trump recordó la alianza entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y destacó la importancia de preservar esa memoria histórica.

La conversación telefónica fue la decimotercera entre ambos líderes desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. La anterior tuvo lugar el 29 de abril.

(En base a Sputnik, RT y TASS)