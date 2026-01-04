Trump no descarta la presencia militar norteamericana en Venezuela

Al ser consultado sobre la probabilidad de elecciones en Venezuela, el presidente estadounidense Donald Trump dijo al diario New York Post que el país debe gobernarse primero con ley y orden.
"Deberíamos gobernar el país con ley y orden. Deberíamos gobernar el país aprovechando la economía de lo que tienen, que es el valioso petróleo y otros bienes valiosos", dijo Trump, respondiendo a una pregunta sobre las elecciones en Venezuela a la luz de la captura del presidente Nicolás Maduro por las fuerzas estadounidenses.
En su opinión, la celebración de elecciones en el país es un asunto secundario, dado que Venezuela supuestamente está al borde del colapso económico.
"El país literalmente se ha convertido en un país del tercer mundo, pronto para el fracaso", añadió el líder estadounidense.
Además, señaló que los candidatos de la oposición supuestamente aún no cuentan con el apoyo suficiente para ganar las elecciones.
EEUU bombardeó Caracas y otros estados venezolanos en la madrugada del sábado mientras secuestraba a Maduro y a su esposa, quienes fueron trasladados a Nueva York para ser juzgados por diversos delitos vinculados al narcotráfico.
El ataque dejó al menos 80 muertos, entre militares y civiles, según un reporte del diario The New York Times que cita a un funcionario venezolano.
(Sputnik)