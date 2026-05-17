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Sociedad Maldonado | Carolina Batista | OEA

Con representación de Hogares Beraca

Maldonado participará en la Asamblea General de la OEA en Panamá

Carolina Batista integrará el encuentro internacional en representación de Esalcu, organización uruguaya dedicada a la rehabilitación y asistencia social.

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Caras y Caretas Diario

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Por Redacción de Caras y Caretas

La coordinadora de Hogares Beraca de Maldonado y la región Este, además de edil de la Junta Departamental de Maldonado, Carolina Batista, participará de la próxima Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se desarrollará del 22 al 24 de junio en Panamá.

Batista concurrirá en representación de Esalcu (Esperanza, Alma y Cuerpo), asociación civil y organización no gubernamental uruguaya encargada de gestionar los Hogares Beraca, espacios dedicados a albergar y rehabilitar personas en situación de vulnerabilidad, especialmente vinculadas a problemáticas de adicciones, situación de calle y violencia doméstica.

Representación uruguaya en un ámbito internacional

No será la primera participación internacional de Carolina Batista en actividades vinculadas a la OEA. La referente social ya integró encuentros similares en Perú durante 2022 y en Paraguay en 2024, en el marco de las Asambleas Generales 52 y 54 del organismo continental.

Actualmente, el departamento de Maldonado cuenta con ocho centros Hogares Beraca, mientras que otros seis funcionan en diferentes puntos de la región Este del país, consolidando una red de asistencia y contención social.

La convocatoria para participar de la Asamblea Anual fue realizada oficialmente por la OEA, invitando a organizaciones de la sociedad civil interesadas en formar parte del encuentro hemisférico que reunirá a representantes de distintos países y entidades.

El rol de las organizaciones civiles en la OEA

Además de las actividades oficiales de la Asamblea General, se desarrollará un Foro Iberoamericano alternativo, donde también participarán actores sociales y organizaciones no gubernamentales.

La OEA trabaja en cooperación con instituciones nacionales e internacionales con el objetivo de fortalecer la paz, la seguridad, la democracia y el desarrollo económico, social y cultural en el continente.

Desde 1999, el Consejo Permanente del organismo adoptó las “Directrices para la Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA”, normativa que regula la integración de actores no estatales en los órganos políticos y en los procesos de toma de decisiones.

Este mecanismo busca que la organización pueda enriquecerse con los aportes de las organizaciones sociales, promoviendo además el intercambio de experiencias e información para fortalecer el diseño de políticas públicas en los estados miembros.

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