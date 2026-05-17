Maldonado participará en la Asamblea General de la OEA en Panamá

Actualmente, el departamento de Maldonado cuenta con ocho centros Hogares Beraca, mientras que otros seis funcionan en diferentes puntos de la región Este del país, consolidando una red de asistencia y contención social.

La convocatoria para participar de la Asamblea Anual fue realizada oficialmente por la OEA, invitando a organizaciones de la sociedad civil interesadas en formar parte del encuentro hemisférico que reunirá a representantes de distintos países y entidades.

El rol de las organizaciones civiles en la OEA

Además de las actividades oficiales de la Asamblea General, se desarrollará un Foro Iberoamericano alternativo, donde también participarán actores sociales y organizaciones no gubernamentales.

La OEA trabaja en cooperación con instituciones nacionales e internacionales con el objetivo de fortalecer la paz, la seguridad, la democracia y el desarrollo económico, social y cultural en el continente.

Desde 1999, el Consejo Permanente del organismo adoptó las “Directrices para la Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA”, normativa que regula la integración de actores no estatales en los órganos políticos y en los procesos de toma de decisiones.

Este mecanismo busca que la organización pueda enriquecerse con los aportes de las organizaciones sociales, promoviendo además el intercambio de experiencias e información para fortalecer el diseño de políticas públicas en los estados miembros.