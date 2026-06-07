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Mundo Avellaneda | Indio Solari |

El último ritual de una leyenda

Una multitud llega a Avellaneda para el último adiós al Indio Solari

Miles de fanáticos llegan a Avellaneda para dar el último adiós a una de las figuras más emblemáticas del rock argentino.

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Caras y Caretas Diario

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Por Redacción de Caras y Caretas

Miles de seguidores llegaron a Avellaneda para participar del velorio de Carlos Alberto “Indio” Solari. Entre canciones, tatuajes y recuerdos, la despedida se transformó en una emotiva celebración colectiva de uno de los artistas más influyentes de la música popular argentina.

Una vigilia marcada por la emoción y la identidad ricotera

Desde la noche del sábado, cientos de fanáticos comenzaron a concentrarse en las inmediaciones del Parque Los Derechos del Trabajador, en Villa Domínico, Avellaneda, donde este domingo se desarrolla el velorio de Carlos Alberto “Indio” Solari. La despedida, que tiene lugar en el Microestadio Gatica, convocó a miles de personas que llegaron desde distintos puntos del país para rendir homenaje al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

La vigilia estuvo atravesada por el espíritu que caracterizó durante décadas a la comunidad ricotera: canciones coreadas al unísono, banderas, tatuajes y expresiones artísticas espontáneas que convirtieron las calles en un espacio de encuentro y memoria colectiva.

La noticia del fallecimiento del músico, a los 77 años, conmocionó al mundo cultural argentino. Su figura trascendió el ámbito musical para convertirse en un símbolo de independencia artística, pensamiento crítico y convocatoria popular.

Un adiós multitudinario y un legado que trasciende generaciones

Las autoridades organizaron un amplio operativo de seguridad y asistencia para acompañar el desarrollo de la ceremonia. Más de 1.500 efectivos, junto a personal sanitario, voluntarios y puestos de hidratación, fueron desplegados para atender a la multitud que continúa llegando al lugar.

Desde los canales oficiales del artista y por pedido de su familia, se convocó a vivir la despedida en un clima de respeto y contención. La respuesta del público refleja la dimensión cultural de un creador cuya obra marcó a varias generaciones.

Más que un velorio, la jornada se transformó en un último ritual colectivo para celebrar la vida y la música de un artista que dejó una huella indeleble en la historia del rock argentino.

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