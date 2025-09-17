Venezuela denuncia ante organismos internacionales la agresión de EEUU a pescadores en aguas soberanas

El texto califica este incidente como un acto claramente desproporcionado que vulnera las leyes que rigen la navegación marítima y atenta contra el libre ejercicio de la actividad pesquera, así como contra los derechos humanos de los trabajadores involucrados.

Obstaculización de la actividad productiva

Venezuela sostiene que la presencia militar de EEUU busca obstaculizar su actividad pesquera, la cual cuenta con una larga trayectoria y una sólida cadena de producción en el Caribe.

El gobierno venezolano ha instado a los organismos internacionales a pronunciarse y condenar este acto de hostilidad y agresión, con el fin de proteger los derechos de los trabajadores del mar y garantizar el lícito ejercicio de su labor.

Contexto de hostilidades y provocaciones

El incidente se enmarca en un contexto de crecientes tensiones y hostilidades de Washington contra Caracas. El presidente Nicolás Maduro ha señalado que la incursión armada buscaba provocar un incidente mayor para justificar una agresión contra Venezuela, pero que las fuerzas armadas del país no cayeron en la provocación.