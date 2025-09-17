Hacete socio para acceder a este contenido

Violación a la soberanía

Venezuela denuncia ante organismos internacionales la agresión de EEUU a pescadores en aguas soberanas

El gobierno de Venezuela denunció las agresiones de EEUU contra embarcación pesquera, la que considera una agresión desproporcionada.

Por Redacción de Caras y Caretas

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a través de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, ha enviado una enérgica comunicación a diversos organismos internacionales, incluida la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), para denunciar un acto de agresión perpetrado por un buque de la Armada de Estados Unidos contra una embarcación pesquera venezolana.

El pasado 12 de septiembre, un destructor estadounidense interceptó ilegalmente al pesquero “Carmen Rosa” en la Zona Económica Exclusiva de Venezuela, reteniendo de forma desproporcionada a sus 9 tripulantes.

Un acto de agresión desproporcionado

El comunicado enviado por el gobierno venezolano enfatiza la grave violación de la soberanía nacional que representó este incidente. La nota destaca la falta de notificación por parte de EE. UU. sobre la operación y condena el uso de un buque de guerra con misiles y personal fuertemente armado para abordar a “nueve humildes pescadores atuneros”.

El texto califica este incidente como un acto claramente desproporcionado que vulnera las leyes que rigen la navegación marítima y atenta contra el libre ejercicio de la actividad pesquera, así como contra los derechos humanos de los trabajadores involucrados.

Obstaculización de la actividad productiva

Venezuela sostiene que la presencia militar de EEUU busca obstaculizar su actividad pesquera, la cual cuenta con una larga trayectoria y una sólida cadena de producción en el Caribe.

El gobierno venezolano ha instado a los organismos internacionales a pronunciarse y condenar este acto de hostilidad y agresión, con el fin de proteger los derechos de los trabajadores del mar y garantizar el lícito ejercicio de su labor.

Contexto de hostilidades y provocaciones

El incidente se enmarca en un contexto de crecientes tensiones y hostilidades de Washington contra Caracas. El presidente Nicolás Maduro ha señalado que la incursión armada buscaba provocar un incidente mayor para justificar una agresión contra Venezuela, pero que las fuerzas armadas del país no cayeron en la provocación.

