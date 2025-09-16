Petro: "Latinoamericanos que conceden a EEUU derecho a matar latinoamericanos son unos cipayos"

"El presidente de EEUU ha determinado que el gobierno colombiano no ha conseguido cumplir sus obligaciones para el control de drogas, pero ha emitido una exención para que la cooperación crítica, incluyendo en antinarcóticos, continúe", publicó la cuenta del Departamento de Estado estadounidense en X.

La llamada "descertificación", proviene del Acta de Abuso Anti Drogas aprobada en EEUU en 1986. Esta ley requiere que el gobierno federal identifique anualmente a los países que son fuente directa e indirecta de las drogas que llegan a territorio estadounidense.

"Si se considera que los países han cooperado completamente con EEUU, son certificados. Si no, se les niega la certificación y se suspende la ayuda exterior", explicó el Departamento de Justicia.

En esta decisión se sopesan las acciones para reducir la producción ilícita de drogas y su tráfico; eliminar el lavado de dinero asociado, los sobornos y la corrupción pública; procesar los requerimientos de extradición a EEUU vinculados a las drogas y la cooperación con las agencias de cumplimiento de ley estadounidenses.

El aumento de los cultivos de coca en Colombia

En el caso de Colombia, pesó que la producción de cocaína se disparó un 53% en 2023 hasta alcanzar las 2.600 toneladas, de acuerdo a la oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, y que el área de coca cultivada alcanzó las 253.000 hectáreas en el mismo año.

Este martes 16 de setiembre, a través de su cuenta de X, Petro envió varios mensajes en los que se pronunció nuevamente sobre la decisión de los EEUU de no certificar a Colombia en la lucha contra el narcotráfico. El presidente de Colombia reiteró que el aumento de los cultivos de hoja de coca no es una consecuencia de su Gobierno, sino que es una tendencia que se remonta al año 2013.

“La razón del crecimiento de estos cultivos, como en toda mercancía, se debe al incremento del consumo en el mundo –especialmente Europa–, mientras se mantienen los niveles de consumo en Estados Unidos”, expresó el mandatario, quien agregó que la certificación “no debe ser un instrumento de dominación y poder”, pues consideró que el mundo “necesita cambiar su política antidrogas porque ha fracasado”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/petrogustavo/status/1967971436468867390&partner=&hide_thread=false Está es la tendencia de crecimiento de los cultivos de hoja de Coca según Naciones Unidas.



La tendencia de crecimiento de los cultivos de hoja de Coca arranca desde el 2013.



No sé debe a mi gobierno. La razón del crecimiento de estos cultivos, como en toda mercancía, se debe al… pic.twitter.com/rIGw590FK8 — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 16, 2025

Petro: "Somos los que más incautamos cocaína de toda la historia"

Además, destacó que, aunque EEUU ha logrado reducir el consumo de cocaína, lo ha hecho al costo de una crisis de salud pública aún más grave: el aumento del consumo de fentanilo, “que es 30 veces más mortal que la cocaína”.

"Estados Unidos nos 'descertifica' después de decenas de muertes de policías, soldados, gente del común, tratando de impedir que les llegue la cocaína", dijo al respecto Petro, durante un Consejo de Ministros del lunes.

“Nos descertifican después de que somos los que más incautamos cocaína de toda la historia, los que hemos desmantelado miles de laboratorios. Y eso es político”, expresó.

“Nosotros no vamos a estar bajo chantaje”, dijo Petro, y agregó: “A mí no me preocupa la ayuda de los EEUU. Nosotros somos los que estamos ayudando a los Estados Unidos porque el problema es de ellos, no de nosotros”, concluyó.