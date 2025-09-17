Venezuela asegura haber desmontado una operación de narcotráfico de "falsa bandera" de EEUU

Según explicó, se pretendía hacer creer que esa 'narcolancha', que posiblemente sería capturada por las autoridades estadounidenses en aguas del Caribe, había salido de Venezuela.

El también vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz detalló que le hicieron todos los llamados de alto a los tripulantes, cumpliendo con los protocolos de interdicción de drogas, que finalmente, "al verse rodeados, se rindieron".

¿Quién es el dueño de esa droga?

Cabello aseveró que esta operación antinarcóticos "tiene su historia". "¿Quién es el dueño de esa droga?", se preguntó y afirmó: "El operador de la droga es un señor que se llama Levi Enrique López Batis".

"Esto lo voy a decir con conocimiento de causa y que quede muy claro: Levi Enrique López Batis es agente de la DEA, un narcotraficante, y contra Venezuela esta iba a ser parte de una operación de falsa bandera", aseveró.

El ministro de Relaciones Interiores agregó que en este operativo se detuvieron a cuatro personas y añadió que resultaba "extraño" que "los cuatro ciudadanos tuvieran lista su cédula venezolana para ser entregada".

"Esa lancha con droga era una operación de falsa bandera de la DEA para acusar a Venezuela, iban a salir cuatro detenidos con cédula venezolana. Eso lo están diciendo ellos", dijo Cabello.

En su opinión, esta maniobra frustrada por las autoridades venezolanas busca "acusar a Venezuela de cualquier barbaridad, que practica constantemente el mayor cartel de drogas del mundo que es la DEA".

La evidencia

Entre el material incautado se encuentran 100 sacos de clorhidrato de cocaína, una embarcación tipo 'Go fast' con cuatro motores fuera de borda, un teléfono satelital, dos teléfonos inteligentes, dos radiotransmisores, un GPS y 2.400 litros de combustible en 28 bidones.

"Esta es la evidencia", expresó Cabello. "Así se hace una operación cuando se quiere demostrar un hecho, no bombardeamos una embarcación", dijo con referencia a la supuesta destrucción de tres botes, atribuidos sin pruebas a Venezuela, por parte de militares estadounidenses, como parte de su despliegue ordenado por la Casa Blanca "para combatir el narcotráfico" en el Caribe.

En su comparecencia ante los medios, el vicepresidente sectorial mostró un video donde se observa la persecución de la lancha, la actuación de los militares venezolanos, la captura y la droga incautada.

"Y no hay mentiras de ningún tipo. Procedimiento, evidencia, responsables capturados, a la orden de las autoridades", afirmó.

"No es negocio sacar drogas por Venezuela"

Cabello ratificó las cifras del informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), donde se establece que el 87 % de la cocaína producida en Colombia sale por el Pacífico y que solo 5 % pasa por el Caribe.

En la rueda de prensa mostró un mapa donde se observa la ruta utilizada por la lancha de narcotraficantes que iba desde Puerto López, en La Guajira colombiana, pasó por la península de Paraguaná, en el estado venezolano de Falcón, y fue interceptada cerca del Puerto de Cumarebo, en la costa de esa entidad.

"Si fuese la razón el combate al narco, estarían en el Pacífico", dijo con referencia al despliegue militar estadounidense en el Caribe.

"No les es negocio sacar su droga por aquí, probablemente les sea negocio con aquellos que quieren entregar el territorio venezolano para que sea de libre tránsito de drogas. Por aquí no van a pasar, los estamos combatiendo", dijo al referirse a las 60 toneladas de drogas que se han incautado en el país suramericano en lo que va de año.