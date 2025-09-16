Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo Javier Milei | CPAC | Paraguay

La runfla pro yankee se reúne en Asunción

Denuncian censura y violencia durante discurso de Milei en la apertura de la CPAC Paraguay

La Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Asunción busca posicionar a Paraguay como un centro de influencia de la derecha en Sudamérica.

Karina y Javier Milei en la apertura de la CPAC Paraguay.

Por Redacción Caras y Caretas

Este martes, en el Hotel Sheraton de Asunción, comenzó la primera edición de la Conservative Political Action Conference (CPAC) en Paraguay, iniciativa que busca posicionar al país como un centro de influencia de la derecha en Sudamérica. La apertura del evento contó con la oratoria del presidente argentino, Javier Milei, no sin polémicas.

Apertura con censura y violencia

Guardias del evento prohibieron a los periodistas presentes filmar al mandatario argentino durante su alocución, por orden de la Presidencia argentina, según denunciaron periodistas desde Asunción, motivo por el cual el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) emitió un comunicado de posicionamiento en contra de la medida contra los trabajadores de prensa en el evento de CPAC durante el discurso de Milei.

Desde el SPP repudiamos y condenamos la censura y los gestos de violencia ejercidos contra periodistas por parte de guardias privados, en el marco de la cobertura del evento de CPAC, que tiene lugar en estos momentos en Asunción”, señala el comunicado.

Los periodistas apuntaron que “por orden de la Presidencia de Argentina, está prohibido grabarle a Milei”, fue lo que refirió el personal de seguridad, al tiempo de interrumpir la cobertura e intentar tomar los celulares de los colegas con los que captaban imágenes.

En ese proceso, la seguridad también tomó a una colega del brazo y quisieron verificar el registro de contenido en sus artefactos, un abierto hecho de violencia en plena conferencia”, señalan.

Instamos a la organización del evento a garantizar el trabajo de los trabajadores de prensa, e invitamos a los colegas a canalizar sus denuncias a través del Sindicato y la Fiscalía de DDHH en casos similares”, finaliza el posicionamiento.

Milei homenajeó a Charlie Kirk y promovió la polarización

Al inaugurar la conferencia conservadora en Asunción, el presidente argentino rindió homenaje al activista ultraconservador estadounidense Charlie Kirk, asesinado la semana pasada, de un disparo en el cuello, durante un evento en una universidad de Utah, Estados Unidos (EEUU).

“Quiero comenzar recordando a Charlie Kirk, uno de los mejores divulgadores de las ideas de la libertad”, declaró Milei ante 600 asistentes en un hotel de la capital paraguaya. “Su muerte no debe paralizarnos, tenemos la obligación de seguir al frente”, agregó.

Además, Milei advirtió contra “las terceras vías” entre la derecha y el socialismo. “Hay capitalismo de libre empresa y hay socialismo real, cualquier solución intermedia tiende a socialismo y eso es pobreza”, expresó. “No hay terceras vías en este camino. Cualquier opción moderada, entre muchas comillas, es funcional al sistema decadente que con tanto esfuerzo estamos dejando atrás”, aseveró el mandatario.

Los enviados de Trump a Paraguay

La primera edición de la CPAC Paraguay contó con la presencia de autoridades locales, como el propio presidente paraguayo Santiago Peña (quien cerrará el evento) integrantes del gabinete del presidente de EEUU, Donald Trump y funcionarios de la Casa Blanca como Richard Grenell (exdirector interino de Inteligencia Nacional) y de personajes influyentes de la batalla cultural de la derecha popular como el actor mexicano Eduardo Verástegui, denominado “el Milei mexicano”.

La conferencia de Asunción también cuenta con la presencia de Matthew Schlapp, presidente la Unión Conservadora Americana, que desde 1974 organiza la CPAC, y que fuera director político de la Casa Blanca durante la administración de George W. Bush. También está su esposa, Mercedes Schlapp, anfitriona de CPAC, quien se desempeñó como directora de Comunicaciones Estratégicas en la primera presidencia de Donald Trump (2017-2021).

FUENTE: Última Hora

