Venezuela despliega sistema de defensa nacional para responder ante amenazas de EEUU

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró que el sistema de defensa nacional se ha sometido a un proceso de "aceleración y reorganización dinámica" en respuesta a las recientes "amenazas" de Estados Unidos. Durante su programa 'Con Maduro +', el mandatario destacó la "unión y fusión perfecta" del pueblo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y las fuerzas policiales para defender la paz y soberanía del país.
Maduro enfatizó que el país tiene "la razón" y que su "poder moral" es la principal fuerza contra lo que llamó una "escalada de amenazas de EE. UU.", que, según él, busca justificar una agresión armada. Recordando la frase de Simón Bolívar, "Pueblos libres vencen imperios poderosos", el presidente se refirió al despliegue militar estadounidense en el Caribe como una amenaza a la "Zona de Paz" de América Latina y el Caribe.
Además del poder militar y moral, Maduro resaltó la activación de otras fuerzas para enfrentar las amenazas:
Poder popular: Movilizado en las calles en defensa del gobierno.
Poder político: Que incluye a líderes de la oposición y partidos de la derecha, quienes, según el presidente, han cerrado filas con el gobierno para defender la soberanía.
Poder público nacional: Con el respaldo unánime del Poder Legislativo y la "activación intensa" del Poder Judicial, el Poder Ciudadano (Fiscalía, Defensoría y Contraloría) y el Poder Electoral.
El presidente también informó sobre el despliegue de 164 Unidades de Reacción Rápida de la FANB (URRAs) para combatir bandas criminales y "conspiraciones fascistas".
En un punto aparte, Maduro citó encuestas para demostrar el rechazo de la población a las amenazas externas. Según los datos que maneja el gobierno, más del 90% de los venezolanos repudia las amenazas de EEUU. En un diálogo con el periodista Boris Castellanos, se mencionó que una encuesta de la firma Hinterenlaces reveló que el 83% de los venezolanos rechaza la idea de que el gobierno esté cerca de su caída, lo que, según la nota, desmiente la percepción de inestabilidad proyectada por análisis externos.