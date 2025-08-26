Venezuela despliega sistema de defensa nacional para responder ante amenazas de EEUU

El presidente también informó sobre el despliegue de 164 Unidades de Reacción Rápida de la FANB (URRAs) para combatir bandas criminales y "conspiraciones fascistas".

En un punto aparte, Maduro citó encuestas para demostrar el rechazo de la población a las amenazas externas. Según los datos que maneja el gobierno, más del 90% de los venezolanos repudia las amenazas de EEUU. En un diálogo con el periodista Boris Castellanos, se mencionó que una encuesta de la firma Hinterenlaces reveló que el 83% de los venezolanos rechaza la idea de que el gobierno esté cerca de su caída, lo que, según la nota, desmiente la percepción de inestabilidad proyectada por análisis externos.