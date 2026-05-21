EEUU gastó más armamento para proteger a Israel que el propio Israel

En contraste, Israel disparó menos de 100 de sus interceptores Arrow y alrededor de 90 interceptores la Honda de David (David’s Sling), algunos de los cuales se utilizaron contra proyectiles menos sofisticados lanzados por grupos respaldados por Irán en Yemen y Líbano.

EEUU gasta e Israel guarda

"Las cifras son impactantes", comentó Kelly Grieco, investigadora principal del Centro Stimson. "EEUU asumió la mayor parte de la misión de defensa antimisiles mientras Israel conservaba sus propios arsenales. Incluso si la lógica operativa era sólida, EEUU se queda con aproximadamente 200 interceptores THAAD y una línea de producción que no puede seguir el ritmo de la demanda", dijo.

Además, la escasez de interceptores estadounidenses ha alarmado a los aliados de EEUU en Asia, particularmente Japón y Corea del Sur. "Esa factura corre el riesgo de llegar a escenarios que no tienen nada que ver con Irán", argumentó Grieco.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel estaban desgastadas por [la Franja de] Gaza, Líbano, y la pregunta que me hago es si los comandantes israelíes sobreestimaron su capacidad para sostener el ritmo operativo", añadió.

Si EEU e Israel reanudan las hostilidades contra Irán en los próximos días, es probable que el ejército estadounidense gaste una porción aún mayor de interceptores debido a una decisión reciente de las fuerzas israelíes de dejar fuera de servicio algunas de sus baterías de defensa antimisiles para mantenimiento, aclaró un funcionario de la Casa Blanca.

Por su parte, un segundo funcionario de la Administración estadounidense aseveró que "Israel no es capaz de librar y ganar guerras por sí solo". "Pero en realidad nadie lo sabe, porque nunca ven lo que hay detrás", dijo.

¿America First?

En el mismo contexto, Justin Logan, director de estudios de defensa y política exterior del instituto libertario CATO observó que la dinámica parece chocar con el lema del presidente Donald Trump, 'America First' (Estados Unidos Primero).

"Desde que Trump volvió al poder, la posición de Israel tiene sentido: primero nuestras prioridades, nuestros recursos al final. [...] Por qué Trump ha intentado presentar esto como 'America First' es menos claro", dijo.

Asimismo, Logan señaló que, después de que el Pentágono revelara el año pasado, según informes, que solo tenía el 25% del inventario necesario de unidades Patriot para cumplir los planes de defensa estadounidenses existentes, eso debió haber sido una llamada de atención. "Por qué esto no fue una sirena ensordecedora para los funcionarios de Trump es un misterio", cuestionó.