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Sociedad trabajadores |

negociación colectiva

Consejos de Salario: MTSS destaca que el 83% firmó nuevo convenio: más de 600 mil 0beneficiados

Según el MTSS, la ronda de Consejos de Salario abarcó 167 mesas de negociación correspondientes a convenios con vencimiento entre junio y noviembre de 2025.

Buenas noticias en los Consejos de Salario.

Buenas noticias en los Consejos de Salario.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Al cierre de la primera fase de la undécima ronda de Consejos de Salario se alcanzó acuerdo en el 83% de las mesas cerradas. Esta comprendió a más de 670.000 trabajadores y trabajadoras del sector privado. La ronda se desarrolló en un escenario de baja conflictividad relativa.

Según anunció el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), la etapa analizada abarcó 167 mesas de negociación correspondientes a convenios con vencimiento entre junio y noviembre de 2025. Al momento del cierre del informe, 165 mesas habían culminado su negociación y dos permanecían próximas a concretar acuerdos.

Ronda salarial

El informe destaca además la creciente incorporación de cláusulas no salariales en los convenios colectivos. El 50% de los acuerdos incluyó disposiciones relacionadas con cuidados y corresponsabilidad; el 39% incorporó medidas vinculadas a igualdad de género y salud mental; y el 28% abordó situaciones de violencia o acoso en el ámbito laboral.

Asimismo, amplía el MTSS, se registraron avances en materia de licencias para cuidados familiares, atención de salud mental, prevención de la violencia basada en género, formación profesional y adaptación a los cambios tecnológicos.

Entre los hitos destacados por la cartera se señalan la creación de categorías laborales en el sector del trabajo doméstico, una reivindicación histórica del sector, y los acuerdos alcanzados en actividades rurales, fortaleciendo la negociación colectiva como espacio de construcción de consensos.

Baja conflictividad

La ronda se desarrolló en un escenario de baja conflictividad relativa. Menos del 10% de las mesas registró medidas de conflicto y los indicadores disponibles muestran niveles compatibles con las tendencias históricas observadas en el país.

Por su parte, en el sector público, por primera vez las mesas de negociación fueron instaladas antes de la presentación del Presupuesto Nacional, permitiendo un diálogo más amplio y la consideración de aspectos vinculados tanto a las remuneraciones como a las condiciones de trabajo.

La valoración general realizada por la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) destaca el elevado nivel de acuerdos alcanzados, la consolidación de mecanismos de prevención de conflictos y la incorporación de nuevas temáticas en la negociación colectiva.

Informe DINATRA

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