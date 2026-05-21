Arrestan en EEUU a hermana de presidenta de conglomerado empresarial cubano Gaesa

Conglomerado cubano

Este conglomerado empresarial fue creado en 1995 por el expresidente cubano Raúl Castro, entonces ministro de las FAR, para asegurar los ingresos del aparato militar durante el llamado "período especial", una década de crisis económica derivada del colapso de la URSS.

Esta detención se da horas después de que el fiscal general interino de EEUU, Todd Blanche, anunciara una acusación contra el expresidente cubano Raúl Castro (2008-2018), de 94 años, por conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, en relación con el derribo en 1996 de dos avionetas de la organización civil Hermanos al Rescate.

El Departamento de Justicia de EEUU anunció además que el expresidente Castro y otros cinco oficiales se enfrentan a la pena máxima de muerte o cadena perpetua si son declarados culpables de la acusación formal recién presentada.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reaccionó a la noticia en redes sociales, donde afirmó que la acusación contra su predecesor carecía de fundamento jurídico y buscaba justificar una eventual agresión militar de EEUU contra su país.

(Sputnik)