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Mundo arrestaron |

sigue la agresión

Arrestan en EEUU a hermana de presidenta de conglomerado empresarial cubano Gaesa

El arresto se da horas después de que el fiscal general interino de EEUU, Todd Blanche, acusara al expresidente cubano Raúl Castro por conspiración.

Marco Rubio anunció el arresto.

Marco Rubio anunció el arresto.

 Sputnik
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Las autoridades migratorias de EEUU arrestaron el jueves a la hermana de la presidenta del conglomerado empresarial cubano Gaesa, sancionado por Washington, informó el secretario de Estado (canciller), Marco Rubio.

"Adys Lastres Morera es hermana de la presidenta ejecutivo de Gaesa, el conglomerado financiero cubano controlado por los militares que desvía millones de dólares en ayuda al pueblo cubano a instancias del régimen... Me complace anunciar que hoy fue arrestada y se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos", declaró Rubio.

El Grupo de Administración Empresarial S.A. (Gaesa) es presidido por Ania Guillermina Lastres Morera, general de Brigada de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (FAR), sancionada la semana pasada por el Departamento de Estado de EEUU.

Conglomerado cubano

Este conglomerado empresarial fue creado en 1995 por el expresidente cubano Raúl Castro, entonces ministro de las FAR, para asegurar los ingresos del aparato militar durante el llamado "período especial", una década de crisis económica derivada del colapso de la URSS.

Esta detención se da horas después de que el fiscal general interino de EEUU, Todd Blanche, anunciara una acusación contra el expresidente cubano Raúl Castro (2008-2018), de 94 años, por conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, en relación con el derribo en 1996 de dos avionetas de la organización civil Hermanos al Rescate.

El Departamento de Justicia de EEUU anunció además que el expresidente Castro y otros cinco oficiales se enfrentan a la pena máxima de muerte o cadena perpetua si son declarados culpables de la acusación formal recién presentada.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reaccionó a la noticia en redes sociales, donde afirmó que la acusación contra su predecesor carecía de fundamento jurídico y buscaba justificar una eventual agresión militar de EEUU contra su país.

(Sputnik)

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