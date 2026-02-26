Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo

acusaciones cruzadas

Vuelve la guerra a la frontera afgano-pakistaní: hay decenas de muertos en los combates

Este jueves el Ejército afgano lanzó una operación militar en la frontera en respuesta a ataques pakistaníes del fin de semana; hay decenas de muertos.

La guerra volvió a la frontera de ambos países islámicos.

 Imagen tomada de la web
La frontera entre Afganistán y Pakistán volvió a ser escenario de combates entre ambos países. En ese marco, fuerzas afganas lanzaron una operación de respuesta a un ataque pakistaní lo que dejado decenas de muertos en ambos bandos.

Los ataques se llevaron a cabo después de que Islamabad atacara el sábado pasado territorio de Afganistán, en respuesta a recientes atentados suicidas y otras acciones ocurridas en territorio pakistaní, cuya responsabilidad fue reivindicada por el movimiento Talibán pakistaní y el Estado Islámico de la Provincia de Jorasán.

Al menos 36 militares afganos murieron en los enfrentamientos con las tropas paquistaníes que estallaron este jueves en la frontera, aseguró el ministro de Información paquistaní, Attaullah Tarar.

Por su parte, el portavoz del líder supremo afgano, Zabihullah Mujahid, dijo que al menos 40 militares paquistaníes murieron en la operación de las Fuerzas Armadas afganas que comenzó este jueves en respuesta a los bombardeos efectuados por Pakistán contra el territorio afgano.

Operación afgana

Este jueves, el Ejército de Afganistán lanzó una operación armada contra Pakistán en las provincias orientales de Nangarhar y Kunar en represalia por los bombardeos aéreos paquistaníes del 22 de febrero en áreas fronterizas que dejaron decenas de víctimas civiles, entre ellos mujeres y niños, según comunicados de las autoridades afganas.

Fue en respuesta al ataque que el sábado por la noche lanzara Pakistán contra las provincias afganas de Nangarhar y Paktika, en las que murieron y resultaron heridos decenas de civiles, incluidos mujeres y niños. Además, según el Ministerio de Educación de Afganistán, fue destruida una madraza, y bajo las ruinas murieron cinco estudiantes, tres niños y dos niñas.

Las tensiones entre los países vecinos se agudizaron el año pasado a raíz de incidentes fronterizos y de una serie de explosiones, de las que ambas partes se acusaron mutuamente. Islamabad acusó a la parte afgana de ataques en la frontera, mientras que los talibanes responsabilizaron a Pakistán de explosiones en Kabul.

(En base a Sputnik y RT)

