Vuelve la guerra a la frontera afgano-pakistaní: hay decenas de muertos en los combates

Por su parte, el portavoz del líder supremo afgano, Zabihullah Mujahid, dijo que al menos 40 militares paquistaníes murieron en la operación de las Fuerzas Armadas afganas que comenzó este jueves en respuesta a los bombardeos efectuados por Pakistán contra el territorio afgano.

Operación afgana

Este jueves, el Ejército de Afganistán lanzó una operación armada contra Pakistán en las provincias orientales de Nangarhar y Kunar en represalia por los bombardeos aéreos paquistaníes del 22 de febrero en áreas fronterizas que dejaron decenas de víctimas civiles, entre ellos mujeres y niños, según comunicados de las autoridades afganas.

Fue en respuesta al ataque que el sábado por la noche lanzara Pakistán contra las provincias afganas de Nangarhar y Paktika, en las que murieron y resultaron heridos decenas de civiles, incluidos mujeres y niños. Además, según el Ministerio de Educación de Afganistán, fue destruida una madraza, y bajo las ruinas murieron cinco estudiantes, tres niños y dos niñas.

Las tensiones entre los países vecinos se agudizaron el año pasado a raíz de incidentes fronterizos y de una serie de explosiones, de las que ambas partes se acusaron mutuamente. Islamabad acusó a la parte afgana de ataques en la frontera, mientras que los talibanes responsabilizaron a Pakistán de explosiones en Kabul.

(En base a Sputnik y RT)